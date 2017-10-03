Добро пожаловать

В Казахском государственном театре оперы и балета имени Абая открылся новый сезон

Зрителей, как всегда, ожидает много нового и интересного.

Открытие 84-го театрального сезона было традиционным – в театре показали оперу «Абай», главную партию в которой исполняет лауреат Государственной премии РК Талгат Кузембаев.

– В репертуаре нашего театра более 60 оперных и балетных постановок. Однако сезон мы начали с оперы «Абай» – жемчужины нашей культуры, – говорит заместитель директора театра по творческим вопросам Канат Каражанов. – Конечно же, будут на нашей сцене и премьеры, к которым мы активно готовимся.

Уже в октябре зрители смогут оценить балет Бориса Астафьева «Бахчисарайский фонтан» в постановке народной артистки РК Гульжан Туткибаевой, которая, кстати, многие годы исполняла в спектакле партию Заремы.

– Мы долгие годы мечтали обновить этот балет и, наконец, такая возможность представилась, – говорит Гульжан Туткибаева. – Конечно, сюжет и музыка в балете «Бахчисарайский фонтан» останутся прежними, но зрители увидят новые костюмы, свет, звук, другую сценографию. Конечно же, полностью обновился актерский состав постановки. Главную партию будут исполнять Асель Аскарова и Мадина Кенжетаева. В спектакле задействованы молодые артисты, которые лишь недавно вошли в состав театра, каждый из них индивидуален. Например, Рахат Аширбек очень яркий исполнитель.

Поделился своим видением новой редакции «Бахчисарайского фонтана» и художник из России Вячеслав Окунев, который регулярно сотрудничает с Театром оперы и балета имени Абая.

– «Бахчисарайский фонтан» – красивая легенда. С помощью декораций хочу передать красоту этой восточной сказки, написанной Александром Сергеевичем Пушкиным, – делится народный художник РФ. – Кстати, этот балет сегодня практически нигде не ставят. Насколько мне известно, он идет только в ГАТОб и Мариинском театре.

Премьера балета «Бахчисарайский фонтан» запланирована на 7 и 8 октября. Также сейчас в театре идет работа над еще одним новым спектаклем – оперной постановкой «Золушка».

– Мы планировали ввести эту сказку в наш репертуар еще два года назад, но тогда воплотить идею в жизнь не получилось, – рассказывает руководитель оперной труппы Ляйлим Имангазина. – Рада, что сейчас наконец представилась возможность воплотить идею в жизнь. Эскизы декораций спектакля уже разработаны. Также мы хотим пригласить специалистов, которые помогут нам поставить правильное итальянское произношение, ведь мы сейчас переходим в оперных постановках на язык оригинала. Наши зрители уж к этому готовы, они привыкли читать либретто.

По словам Ляйлим Имангазиной, зрителям представят классический сюжет оперы «Золушка». Однако в то же время он отличается от сюжета знакомой многим сказки. Прежде всего помогать Золушке будет не добрая пожилая фея, а мужчина-волшебник. Также потеряет девушка по сюжету вовсе не туфельку, а браслет.

– В классической версии оперы действительно фигурирует браслет, который Золушка отдает принцу, чтобы он мог ее отыскать. Именно так развиваются события в итальянском либретто Якопо Ферретти на основе традиционной сказки «Золушка», – говорит руководитель оперной труппы ГАТОБ имени Абая. – Я читала, что такие изменения были связаны с колоритными формами исполнительницы главной роли, которая исполнила роль Золушки, когда в Риме состоялась премьера спектакля 25 января 1817 года. Мы решили полностью придерживаться итальянского либретто.

Главную партию готовится исполнить Оксана Давыденко. Также в оперной постановке будут задействованы Надия Наденова, Андрей Трегубенко и другие артисты театра.

И это еще не все. В начале следующего года также зрителей ожидает ряд премьер. В частности, комические оперы «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини и «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева, а также балет Людвига Минкуса «Дон Кихот».

Кроме того, артисты театра планируют проводить вечера памяти мэтров оперного искусства нашей страны, много гастролировать как по Казахстану, так и за рубежом.

Елена СОКОЛОВА

Фото предоставлены пресс-службой Государственного академического театра оперы и балета имени Абая