Дуэт через континенты

В Большом зале Казахской государственной филармонии состоялся концерт фортепианного дуэта Viva

На сцене выступили профессор Колорадского Университета, доктор фортепианного искусства и педагогики Ирина Мореленд и заслуженный деятель РК, доцент кафедры фортепиано Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, композитор Гульжан Узенбаева. Они исполнили произведения европейских, русских, казахских композиторов.

Звучание каждого произведения публика принимала с восторгом.

Когда зазвучали первые ноты композиции «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» Эдварда Грига, слушатели перенеслись в атмосферу чарующего пейзажа Норвегии. Затем прозвучала «Хабанера» Жоржа Бизе. В испанских ритмах музыканты сумели передать томный, чувственный, страстный образ танцовщицы. В произведении «Венгерский танец Брамса» ощущался национальный колорит. Очень стильно прозвучали в исполнении дуэта «Три прелюдии» Джорджа Гершвина.

С первых аккордов «Танца» из оперы «Биржан и Сара» Мукана Тулебаева зажигательный ритм заряжает слушателей энергией народного празднества. Во втором отделении музыканты исполнили произведения Libertango Астора Пиаццоллы, «Бразильера» Дариуса Мийо, «Танец с саблями» Арама Хачатуряна в обработке.

– Каждое из сочинений представляло особенную грань в яркой палитре фортепианных дуэтов, представлявших собой интереснейшие сюжеты, дающих толчок для размышлений о музыке, возможностях инструмента, разнообразии интерпретаций, – поделилась впечатлениями доцент кафедры музыкального образования и хореографии КазНПУ имени Абая, лауреат международных конкурсов Алия Умурзакова.

В свою очередь доцент кафедры ансамблевого искусства Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Светлана Мухамеджанова отметила, что впечатления о концерте позволяют говорить об исполнителях, как о серьезных и глубоких артистах, бережно относящихся к произведениям искусства.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА