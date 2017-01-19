Два одиночества

В прокат вышел новый голливудский мюзикл «Ла-ла ленд»

Кинопроект неожиданно оказался успешным. Он получил рекордное число наград кинопремии «Золотой глобус», а теперь претендует на «Оскара». Интересно, что такого есть в этой картине, что ее называют главным американским фильмом года?

Что ж, любопытство удовлетворено. «Ла-ла ленд» – яркая, очень музыкальная и простая история… Так мне показалось сначала, но последнее утверждение явно было преждевременным. Картина оказалась глубже, чем можно было предполагать. Не зря ленту называют историей одной мечты. А ведь героя в ней два. Она актриса, он музыкант, у каждого свои цели. Сможет ли любовь объединить их устремления и сделать персонажей сильнее? Или же два творческих человека из разных сфер не могут вместе реализовать свои амбиции? Разве может быть на одном небе два солнца? Кому-то придется уступить ради любви, чтобы стать поддержкой и опорой любимому человеку, забыв про свои мечты? Или возможен некий третий сценарий?

Наблюдать за тем, как развиваются истории двух творческих одиночеств, которые ищут путь к своим мечтам, не только интересно, но и очень приятно эстетически. В этом фильме красиво все: актеры, места съемок, музыка, танцы, одежда героев. Получаешь удовольствие от каждого кадра, погружаясь в атмосферу волшебства. Конечно же, этому способствуют образы главных героев, которых воплощают на экране красавец Райан Гослинг и не менее очаровательная Эмма Стоун. У них получился очень талантливый актерский дуэт…

Можно сказать, что режиссеру Дэмьену Шазеллу удалось создать красивую современную музыкальную сказку с легким философским подтекстом. Но неужели этого достаточно, чтобы фильм оказался настолько успешным? Этот вопрос мучил меня еще долгое время после просмотра картины. Хотя почему бы и нет? Просто мы привыкли, что в последнее время большинство создателей кино стремятся поразить зрителей за счет постоянного экшена и спецэффектов. Однако этот фильм резко отличается от подобных картин. В нем нет сумасшедших погонь, перестрелок, инопланетяне не пытаются захватить нашу планету… Этот фильм о том, что иногда путь к своей мечте неотделим от одиночества, и о том, что даже в столь желанном мире софитов, когда главная мечта уже, казалось бы, достигнута, вдруг можно почувствовать, что не хватает чего-то или кого-то. Среди миллиона людей вдруг чувствуешь, что одинок…

«Ла-ла ленд» проникнут духом голливудского кино прежних лет. Собственно, может быть именно в этом и заключается секрет успеха картины. Голливуд, да и зрители тоже соскучились по таким фильмам, как «Ла-ла ленд», смотря который хочется поностальгировать.

Елена СОКОЛОВА