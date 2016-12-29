Двенадцать сценариев сказки

«Вечерка» предлагает подборку 12 лучших сценариев детского праздника дома

Новогодняя ночь – время волшебства, и продлить ощущение чуда проще, чем кажется. «Вечерка» предлагает подборку 12 лучших сценариев детского праздника дома: как из визита Деда Мороза разыграть целое приключение.

Паспорт для Деда Мороза

По телефону Дед Мороз сообщает, что якобы попал в беду вместе со всеми подарками для детей – раздал только два мешка, а остальные не успел. А причина в том, что главного сказочного героя остановили на дороге в санях с оленями за превышение скорости, когда он торопился поздравить ребят с Новым годом. Теперь доброму старику нужна помощь: сотрудник полиции по фамилии Кащей не отпускает Деда Мороза без удостоверения личности задержанного. Чтобы спасти Деда Мороза и свои подарки, дети должны срочно смастерить документ своими руками – нарисовать портрет старика, подписать его и отправить в «полицию».

Вылечить Деда Мороза

Вариант еще одной тревожной новости по телефонному звонку – Дед Мороз внезапно заболел в новогоднюю ночь и попал в больницу. Вот только лечиться ему там нечем – для старого волшебника в обычной клинике лекарств не нашлось, а в таком состоянии он не может развозить подарки по домам. Если сию минуту не взяться за здоровье «больного», праздник окажется под угрозой срыва. Дед Мороз передает по телефону, что спасти его смогут только приготовленные по особому рецепту лекарства. Что же это будет? Бумажные снежинки и кубики льда! Сколько? Уточните у самого пациента. Когда все будет готово, мама или папа сию минуту отправят Деду Морозу посылку, чтобы лед не успел растаять. Появившиеся вдруг под елкой подарки станут доказательством того, что лекарства помогли и Дед Мороз пошел на поправку. На одну из упаковок он прикрепил тот самый рецепт…

GPS-навигатор для Дедушки

И снова неприятное известие: Дед Мороз заблудился! Старик в панике сообщает родителям, что никак не может найти их квартиру – как бы не перепутать и не отнести подарки не по адресу! Выход есть только один – помочь Деду Морозу опознавательными знаками на окнах и дверях. Пусть это будут снежинки, которые можно нарисовать или вырезать. Пока дети приклеивают «сигнальные» украшения в самой дальней комнате, Дед Мороз тихо складывает подарки под нарядную елку.

Следы Деда Мороза

Всей семьей вы возвращаетесь домой из гостей. Что это на лестнице? Гигантские следы по всему подъезду, ведущие прямиком в квартиру! Надо же, в коридоре тоже наследили, а дальше они ведут… в комнату с елкой. А вдруг это воры и они украли новогоднее дерево вместе с подарками?! Нет. Ура! Это следы Деда Мороза. Он оставил подарки под елкой и ушел через окно, но обронил свою красную рукавицу. Либо от шубы оторвалась большая пуговица и из нее торчат красные нитки. Это точно «запчасть» от костюма Деда Мороза! Настоящая реликвия, которую далеко не каждому ребенку посчастливиться найти.

Следы лучше сделать с помощью искусственного снега, который продается на рынке вместе с елочными украшениями и салютами. Побрызгайте из баллончика вокруг сапога или ботинка большого размера, либо используйте трафарет. Только успейте, чтобы снег не растаял. Для самых маленьких можно взять обычную муку.

Квест: найти подарки, спрятанные от Бабы-яги

Под елкой или даже в морозилке найдено письмо от Деда Мороза. Пишет, что спрятал подарки от Бабы-яги, намеревавшейся украсть их из зависти. Чтобы найти подарки, нужно следовать указаниям на записках. В письме говорится только о первом потайном месте. Для малышей нужно заранее приготовить рисунки с описанием мест, наводящие на каждую последующую подсказку. Для детей, умеющих читать, – письменное описание мест, а для ребят постарше подойдут и хитрые загадки. И пока дети пытаются выйти на след подарков в самой дальней от елки комнате, Дед Мороз как раз туда и выгружает свой красный мешок…

Новогоднее расследование

Срочная телеграмма, брошенная в ящик или лично доставленная почтальоном. Вот так новость! Баба-яга украла у Деда Мороза все подарки да еще хвастается своей подлостью. Нужно срочно вернуть новогодние сюрпризы, и обязательно в таких же красивых коробках, в каких они и были. Что для этого сделать? Исследовать улики, а через них выйти на место, где злодейка спрятала сладости. Какими могут быть улики? Допустим, телеграмма пахнет мандаринами. Это значит, что подарки можно найти в магазине за углом, во фруктовой лавке. И тут еще одна подсказка: продавец говорит, что видел Бабу-ягу. Мол, она с подарками направлялась в сторону аптеки. В аптеке среди рекламных листовок папа или мама находят рисунок с указанием места того самого тайного хранилища. Чтобы не забыть про это место, старуха для самой себя нарисовала план до точки Х и припрятала его. Парковка? На одной из машин рассыпаны прутики метлы. Видимо, здесь и надо бы проверить багажник, но это машина соседа. Выход есть – скорее рассказать соседу о случившемся и попросить открыть машину, пока Баба-яга не вернулась.

Большая коробка с окошками

Вдруг в квартире появляется огромная коробка. Пока детей не было дома, почтальон принес новогоднюю посылку. Все по-настоящему – почтовые штампы на картоне, а на месте подписи отправителя: «Дед Мороз». Обратный адрес – Северный полюс. Адресант написал на коробке предупреждение большими красными буквами: «Вскрывать только под бой курантов!» Впрочем, можно выбрать и любое другое время. Досадно – придется ждать. Но что это? Чтобы подогреть интерес, Дед Мороз вырезал на коробке крохотные окошки. Непросто, но можно подглядеть в маленькие надрезы и даже увидеть разноцветные мешочки. А может, удастся что-то вытащить через отверстие? Например, конфету, потянув за веревочку или воздушный шар.

Карта сокровищ

Дед Мороз может подбросить детям настоящую карту сокровищ. Потертую, с обожженными краями, а то и в бутылке, как у мультяшных пиратов. На карте выделены места, где спрятаны подарки или только их части, которые нужно собрать, словно мозаику. Но не все так просто. Для начала нужно собрать саму карту, ведь она порвана, так что эта головоломка и будет первым испытанием.

Так спешил, так спешил…

Звонок в дверь. Пока папа или мама открывали замок, гость ушел, но на пороге остались подарки. Конечно же, это был не сосед, которого вы попросили прийти в определенное время и положить подарки у двери. «Дети, приходил Дед Мороз!» А вот и записка от старика-волшебника: «Дети, простите, что не зашел – очень торопился. Счастливого Нового года!»

Хорошо укутанные подарки

Подарки на этот Новый год эльфы упаковали с особым усердием, ведь в доме Деда Мороза на редкость холодно. Чтобы не заморозить детские подарки, их пришлось хорошенько укутать в несколько слоев. Об этом даже писали в газетах и, кажется, говорили по телевизору. Чтобы извлечь долгожданный сюрприз из десятка коробок и бесчисленных слоев яркой шуршащей бумаги, нужно немало усилий и терпения. Но результат того стоит!

Поиски в темноте

В самый неподходящий момент, когда Дед Мороз с минуты на минуту должен принести подарки, вдруг отключили электричество. В темноте сказочный кудесник мог положить подарки куда угодно. Что же делать? Берем фонари, зажигаем свечи и вперед – на поиски подарков. Как сюрпризы найдутся, можно возвращать свет.

Путаница

В новогоднюю ночь у Деда Мороза уйма дел. Весь в заботах и хлопотах он все напутал и принес вам мешок с подарками для соседей. На мешке написана их фамилия и указан номер их квартиры – надо помочь доставить подарки по адресу. Какое совпадение! Соседи тоже вышли на лестничную площадку, чтобы отдать мешок с чужими подарками – осталось только поменяться.

Подготовила Марина ПЕСТРЯКОВА