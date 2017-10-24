Еда для здоровых героев

Полезное и зрелищное шоу прошло

200 алматинских школьников приняли участие в необычном интерактивном уроке под таким названием. Полезное и зрелищное шоу прошло в Международный день повара.

Урок транслировался при поддержке ресурсного центра Управления образования города из Дворца школьников. Организовали его Ассоциация шеф-поваров Казахстана и компания «Нестле Фуд Казахстан».

Активные участники урока – ученики второго класса гимназии № 116, облачившись в наряд шпината, огурца, брокколи, моркови, учись готовить полезные и вкусные блюда. Руководил процессом создания салатов и шашлыков из овощей и фруктов, богатых витаминами и микроэлементами, шеф-повар.

– По данным Казахской академии питания, порядка 21,7 процента учащихся имеют избыточную массу тела и лишь 26 процентов школьников регулярно употребляют овощи и фрукты, которые должны стать частью ежедневного рациона, – говорит Андрей Неумывакин. – Навыки правильного сбалансированного питания должны прививаться с детских лет. Я думаю, что об этом нужно рассказывать не в форме нудных лекций, а превращая в увлекательную игру.

– Наша глобальная программа Healthy Kids («Здоровые дети») сегодня очень популярна в мире, – добавил генеральный директор компании «Нестле Фуд Казахстан» Марк Потаст. – Она направлена на формирование здоровых пищевых привычек, и сегодня в ней уже участвуют более 8 миллионов детей из 80 стран. Сегодняшний открытый онлайн-урок стал продолжением нашей глобальной образовательной программы компании, в рамках которой совместно с Международной ассоциацией шеф-поваров проводятся кулинарные уроки в тысячах школ десятков различных стран. Мы рады, что Казахстан четыре года назад присоединился к этому движению. В программе «Школа правильного питания», разработанной казахстанскими диетологами и национальными экспертами, в вашей стране приняли участие уже почти 17 тысяч учеников из 160 школ. Она помогает воспитанию у детей культуры здоровья и в первую очередь пониманию важности правильного питания как составной части сохранения и укрепления здоровья.

Школьники не только с удовольствием поддержали предложенную концепцию «Еда для здоровых героев» и увлеченно готовили вместе с шефом питательные и сбалансированные блюда, но и попробовали их. Отведав плоды совместного творчества, ученики точно и полно отвечали на вопросы викторины, активно и успешно участвовали в веселых играх. Эмоциональную поддержку в кулинарном конкурсе оказал Олег Никитин – обладатель прекрасного оперного голоса, виртуозно играющий на домбре.

– От правильного питания зависит и здоровье, и успеваемость школьников, так как крепкий иммунитет, формируемый за счет сбалансированного рациона, необходимых витаминов и микроэлементов, – считает классный руководитель ребят Зухра Исмаилова. – Такое питание позволяет детям не уставать, успешно справляться со школьной программой и не пропускать занятий из-за болезней. Надеюсь, что сегодняшний урок будет полезным не только для детей, но и в первую очередь для их родителей, которые смогут пересмотреть рацион питания, исключив из него вредные фастфуд и сладкую газировку.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА