Эксперименты с классикой

В ТЮЗе имени Наталии Сац поставили «Кармен», соединив драмтеатр, хореографию и оперу

Создал инсценировку и поставил спектакль начинающий режиссер, студент ГИТИСа Сухроб Усманов. Казалось бы, для театральной сцены новелла «Кармен» – материал более чем подходящий, так как в произведениях Мериме кипят страсти, происходит столкновение образов, в центре внимания автора всегда находится действие. С другой стороны, по мотивам новеллы создана опера – в образ главной героини воплощались Мария Каллас, Елена Образцова, Тамара Синявская и другие дивы, а в балете роль Кармен исполнила Майя Плисецкая. Эти артистки очень выразительны и убедительны, поэтому у молодого режиссера алматинской простановки был риск, что зритель, избалованный таким блестящим исполнением, может попросту не воспринять спектакль Кармен на сцене драматического театра. К слову, перед спектаклем один из зрителей даже сказал, что трудно проникнуться «Кармен», где не поют и не танцуют. И в этом есть доля правды.

Но, похоже, молодой режиссер выкрутился – нашел выход из этой творческой «ловушки». Он объединил «Кармен-сюиту» композитора Родиона Щедрина и хореографа Альберто Алонсо, оперу Жоржа Бизе и драматический театр. Таким образом, получилось три в одном. Артисты в ходе спектакля не только обмениваются репликами, но поют и танцуют.



Хочется выразить комплимент в адрес сценографии (художник-постановщик Гульшат Омарова). Здесь нет ничего лишнего, на темном фоне задника – алый круг, который, по всей видимости, символизирует жаркое испанское солнце, а над всей сценой довлеет образ быка – скорее всего, он олицетворяет корриду взаимоотношений между героиней и героями – ее воздыхателями.

Что же касается количества персонажей, то здесь тоже нет перегруженности, на сцене всего лишь восемь действующих лиц, и это обостряет драматизм действия.

Главную женскую роль исполнила Кристина Золочевская. Эта актриса доказала, что ей доступны самые разные роли – от принцесс в детских сказках до гротесковых персонажей, в частности Двойры Крик в мюзикле «Биндюжник и Король» по произведениям Исаака Бабеля.

В спектакле «Кармен» она подтвердила свою актерскую гибкость, достаточно правдоподобно перевоплотившись в роковую цыганку. Драматически роль сыграна точно, показаны и страсть, и сила характера, и наивность героини. Между тем актрисе еще предстоит усовершенствовать вокал, ведь голос Кармен, мелодия, которую она исполняет, становится магнитом, притягивающим противоположный пол, в том числе тореро Лукаса, Капитана и, конечно же, Дона Хозе. К слову, последний в исполнении молодого актера Никиты Коньшина так же вполне убедителен. Несмотря на свою молодость, актер уже сумел хорошо зарекомендовать себя в театре, в уже упомянутой постановке мюзикла «Биндюжник и Король» он правдоподобно исполнил роль брата одесского гангстера Бени Крика – Левы. У Коньшина есть профессиональный азарт, пылкость, которая необходима для создания образа дона Хозе. Между тем актеру предстоит поработать над осанкой, дон Хозе – испанский кавалер, поэтому должна быть соответствующая стать. Это же касается и довольно перспективного молодого актера Махсата Сахиулы, сыгравшего роль тореадора Лукаса.

В целом, спектакль проходит весьма динамично, актеры настроились на волну страстей, описанных Проспером Мериме, они владеют техникой сценического боя, что весьма важно для инсценировки этой новеллы.

Постановка длится всего лишь час, но этого времени режиссеру и актерам вполне хватает, чтобы рассказать историю Мериме.

Чувствуется, что у молодого режиссера есть профессиональная хватка. Он не боится экспериментировать, находится в поиске новых театральных форм, раздвигает академические рамки. Сухроб Усманов не просто соединил воедино различные жанры искусства, но сделал это органично, со знанием дела.

Планируется, что в скором времени спектакль будет показан в Душанбе на ежегодном театральном фестивале «Новый взгляд». Думается, что у постановки есть шансы на то, что она станет фестивальным событием. Пожелаем тюзовцам успеха!

Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Юлии ЖОРОВОЙ