Энергия природы

В честь ЕХРО-2017 ГМИ имени А. Кастеева представил пейзажи именитых отечественных художников

Выставка носит название «Поэзия вечности». Экспозиция довольно обширна, так как в казахской живописи начиная с первых опытов ее основоположника Абылхана Кастеева проявляется потребность посвящать творчество природе, ее неповторимому разнообразию.



– Именно в творчестве Кастеева складывается нацио­нальный подход к пейзажному жанру. Он сам находился в органичном единстве с природой, поэтому пейзаж для него был наиболее органичным выражением его мировоззрения, – отметила куратор выставки искусствовед Кульжазира Мукажанова.

Она сделала акцент на том, что пейзажи Кастеева просты и задушевны.

– Как правило, он всегда изображал конкретную местность, как в полотне «Река Чижин». Художник искал вдохновения в естественной, полной гармонии природе, – отметила искусствовед.

Наиболее яркое проявление творческой индивидуальности еще одного именитого художника Аубакира Исмаилова также проявилось в пейзаже. В этом жанре он добился редкого синтеза и сумел соединить трогательное житейское повествование с грандиозной, необузданной природой.

– Исмаилов тяготел к воображаемым видам, к ландшафтам, где все дышит легендой. Его пейзажи исполнены эпически грандиозного величия, – высказала профессиональное суждение Кульжазира Мукажанова.

Природа и человек взаимосвязаны в произведениях художников Казахстана. Казахская степь – это не просто конкретный мотив, это обобщенный образ Родины. Она выступает универсальным символом национальной духовной, исторической и культурной преемственности.

– В полотне Кенбаева «Беседа» общее бытие степи – природы и человека – пронизано светлой гармонией. Бескрайняя степь ассоциируется со Вселенной, которая не имеет границ во времени и пространстве, – отметила куратор выставки.

Тему городского и индустриального пейзажа в поэтическом ключе разрабатывал Абрам Черкасский, позже продолжили Нурбек Тансыкбаев и Григорий Чернощеков.

– Глубокое эмоциональное звучание придают картине Черкасского «Золото осени» пылающие пятна листвы с горящими на ней солнечными лучами, – сказала она.

Символизм образов природы через цвет выражали Сабур Мамбеев, Арий Школьный, Жанатай Шарденов.

Юрий ЮРОВ

Фото полотен предоставлено ГМИ имени А. Кастеева