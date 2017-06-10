Энергия выходных

Гид от «Вечерки»: где провести летний уик-энд с пользой и интересом

Алматинцам предлагают открыть выходные участием в старте нового сезона ежегодного экологического марафона «Охота на мусор». Инициатива благотворительного фонда «Бауыржан» и компании Tele-2 направлена на привитие культуры отдыха в горах и заботы об окружающей среде. Участники субботника, который состоится 10 июня, все необходимые инструменты получат на месте. Помимо сбора мусора, который будет организован в формате соревнования, участников ждут пикник и игры для детей. Участие бесплатное. Акция будет проходить до конца октября в двух локациях – в Алмаарасане и Бутаковском ущелье.

Желающих присоединиться к экомарафону в 10.00 будет ожидать трансфер на парковке за Дворцом спорта и культуры имени

Б. Шолака (со стороны ул. Байтурсынова).

Собственным примером привлекут внимание к экологии тысячи участников VII городского велопробега. Проект «Спорттық Алматы» поощрит горожан за выбор здорового транспорта билетом на розыгрыш велосипеда. Стартует велопробег на 9 км 11 июня в 9.00 от бизнес-центра «Нурлы Тау».

Марина Пестрякова

Гид от "Вечёрки" где провести летний уик-энд