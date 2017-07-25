Ер Тостик под куполом

Казахские народные сказки ожили на манеже цирка

Казахский государственный цирк представил уникальную программу, в которой гармонично переплетаются народные сказания и современное высокотехнологичное лазерное шоу. Представление «Ер Тостик» приурочено к проведению международной специализированной выставки в Астане EXPO-2017. Как объясняют сами постановщики, сюжет особен тем, что он пропитан духом прошлого и насыщен энергией будущего.

– В последний раз наш цирк с собственной программой выезжал на гастроли в 1972 году. С той программой мы ездили 16 лет. После этого не выезжали. Нынешняя постановка «Ер Тостик» после премьеры в Алматы будет показана в областных центрах. Во времена Советского Союза артисты Казгосцирка, участники той оригинальной цирковой программы, были победителями конкурсов и фестивалей. И вот спустя 30 лет после ее завершения мы представляем новую оригинальную постановку, подготовленную полностью своими силами, да еще и по мотивам казахских народных сказок, чего раньше не было,– говорит режиссер-постановщик Марина Редько.

По сюжету Ер Тостик борется с темными силами на пути к своей мечте. Представление учит маленьких зрителей доброте и смелости, рассказывает о силе любви и справедливости.

– Мы пытаемся языком цирка напомнить нашим маленьким зрителям, что помимо популярных героев мультиков, которых они привыкли в последнее время видеть, есть и казахские эпосы и сказки, которые тоже интересны, их тоже необходимо знать и читать, – сказала Марина Редько.

Она отметила, что ранее в цирке не было представлений по мотивам народных сказок. Но в будущем они планируют использовать этот опыт и в других постановках.

К слову, главного персонажа Ер Тостика играют сразу три актера: Адлет Тикан, Ерасыл Тортаев и самый юный участник Али Салаватов. Мальчику всего семь лет, но на манеже цирка он уже не в первый раз. Дебютное выступление его было на Новый год в роли зайчика.

– Я очень рад играть Ер Тостика, это мой любимый сказочный герой. Он очень сильный, умный и настоящий мужчина, – поделился Али.

Состав актерской команды подобран очень тщательно. Группа акробатов-вольтижеров на лопинге «Легион» недавно завоевала золото на

X Международном фестивале циркового искусства «Эхо Азии – 2017» в Астане. Ребята покорили жюри и зрителей, получив высшую награду в номинации за высокое исполнительское мастерство и профессионализм.

Впервые джигитовку на манеже цирка выполняют исключительно девушки. Конно-акробатический номер исполнили молодые участницы группы каскадеров NOMAD. Вопреки всем представлениям жанра здесь девушкам отвели роль темных сил.

Всего в показе задействовано более ста человек, из которых 65 регулярно появляются на арене во время спектакля. Каждому актеру приходилось осваивать и дополнительные навыки. Например, танцоры научились работать с голубями, а клоуны попробовали себя в акробатике.

Особое внимание в постановке уделили дизайну костюмов. Здесь и стилизованные животные, и живые цветы, и устрашающие злодеи, при этом прослеживается четкая линия национальных мотивов. Художник по костюмам Зауреш Жабаева специально для этого представления разработала 200 дизайнерских нарядов.

Особой фишкой постановки стало лазерное шоу, которое происходит не отдельно от сюжетной линии, а является его составляющей. Такой опыт в казахстанском цирке применяют впервые. Как рассказал инженер лазерного шоу Алексей Храменков, оборудование для «Ер Тостика» приобреталось в разных уголках земного шара. Работа над спецэффектами велась четыре месяца.

Однако больше всего восторга у детей вызвало появление дрессированных животных. Забавные номера показали козы. Как рассказала Марина Редько, этих «рогатых актрис» приобретали на год Козы и не думали, что они станут постоянными гостьями на манеже. Оказалось, что козы отлично поддаются дрессировке и с удовольствием выполняют команды.

Гвоздем программы стали дрессированные медведи четы Ольги и Василия Дорониных. Косолапые порадовали танцами, эквилибристикой и другими номерами. Но с замиранием сердца зрители наблюдали, как медведица по имени Маша ходила по натянутому тросу.

Всего театрально-цирковое представление длится два с половиной часа.



Наталья ГЛУШАЕВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА