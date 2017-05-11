Ерлан Кокеев: «Современная эстрада – палка о двух концах»

Сегодня во Дворце Республики состоится юбилейный концерт известного казахстанского музыканта Ерлана Кокева и его группы «К-7». Корреспондент «Вечерки» встретилась с исполнителем накануне концерта, посвященного 25-летию творческой деятельности.

– Скажите, Ерлан, что для вас означает четверть века на сцене?

– Думаю, что 25 лет – это и не много и не мало. Все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Мой творческий путь по большому счету начался с группы «Дос-Мукасан». Конечно, я и до этого выступал в родной Караганде, но это было не то. По-настоящему на эстраду я попал только в составе государственного музыкального ансамбля «Дос-Мукасан». Чтобы попасть в состав этого коллектива, я прошел огромный кастинг. И вот уже на протяжении 25 лет выступаю на сцене. Конечно, за эти годы было много всего, но благодарен всему – и хорошему и плохому. Это мой опыт, причем не только творческий, но и личный. За эти годы я стал отцом четверых детей, и свою юбилейную музыкальную программу «Танец под дождем» посвящаю семье. Близкие люди – главный источник вдохновения для меня. На концерте гости услышат как любимые старые, так и новые композиции. В частности, прозвучат казахские этнические произведения. Я же по образованию домбрист и вот увлекся тем, что перекладываю казахские этнические произведения на эстрадное исполнение. Несколько кюев гости концерта услышат обязательно. Я всегда нахожусь в творческом поиске. Кроме того, впервые я спою дуэтом с любимой супругой, а также буду читать собственные стихотворения.

Рад, что в концерте примут участие мои друзья и коллеги, в числе которых, конечно же, «Дос-Мукасан», Жанна Орынбасарова и другие. С этими людьми меня многое связывает.

Вообще, с программой «Танец под дождем» запланирован гастрольный тур по городам Казахстана, который продлится до конца года. Также, возможно, посетим близлежащие города России.

– Как, на ваш взгляд, изменилась эстрада за прошедшие 25 лет?

– Сегодня это совершенно другой мир, причем есть изменения как в плохую, так и в хорошую сторону. Современная эстрада – как палка о двух концах. Безусловно, талантливых исполнителей сегодня стало намного больше, чем во времена моей молодости. Казахстан вообще богат талантливыми людьми, я так считаю. Причем молодежь сегодня гораздо более пробивная, подкованная технически. Это одновременно и плохо, и хорошо. У артистов сегодня гораздо больше возможностей, которые им дал технический прогресс. Однако, к сожалению, не все используют его во благо. Некоторые артисты предпочитают выступать под фонограмму, конечно, это неправильно. Музыка ведь живая, и она всегда разная. Радует, что настоящие исполнители все же предпочитают выступать вживую. И я, как оптимист, уверен, что их очень много. Некоторые молодые люди поют сегодня просто здорово. Например, мне очень нравится Димаш Кудайберген, который завоевал любовь поклонников благодаря удивительному голосу, а не дешевому пиару.

– Поговорим немного о творческих планах. Знаю, что вы пишете стихи и прозу. Планируете ли попробовать себя на новом поприще, например издать сборник произведений?

– Честно говоря, в последнее время пишу я действительно много. Причем порой возникает впечатление, что мне диктует строки кто-то из космического пространства. Правда, пока я так ничего и не опубликовал, хотя друзья говорят, что надо это сделать. Я пишу на очень разные темы. Это и поэтические произведения, и даже рассказ. Причем поводом может послужить что угодно. Например, однажды в комментариях в Интернете какие-то люди оскорбили моих коллег-артистов, и меня в том числе. Сначала я расстроился, несколько ночей не спал, а потом сел и написал стихотворение.

Елена СОКОЛОВА

Фото из личного архива Ерлана Кокеева