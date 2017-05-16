Если народ един - он непобедим

«Вкус домашнего хлеба»

Тема военного лихолетья, сталинских репрессий, депортации народов, обретших на казахской земле вторую родину и живущих здесь в мире и согласии, поднимается в спектакле «Вкус домашнего хлеба», поставленном в Театре драмы имени М. Ауэзова по пьесе Мадины Омаровой.

В годы Великой Отечественной войны в казахские степи прибывали поезда с эвакуированным населением из оккупированных вражескими войсками территорий, а также с сосланными сюда немцами, чеченцами, ингушами, балкарцами, карачаевцами, азербайджанцами, турками-месхетинцами, крымскими татарами... Ранее, в конце 30-х годов, здесь оказались корейцы, депортированные с Дальнего Востока. Всех их обвиняли в политической неблагонадежности, измене Родине, шпионаже. С людьми обращались хуже, чем со скотом, поэтому многие гибли в пути от голода и холода, а их трупы выбрасывали из поезда на ходу, и об этом с болью рассказывается в драме Мадины Омаровой.

Однако вновь прибывшие нашли в наших краях поддержку в лице коренного населения – казахов, которые делили с ними кров и пищу. И в спектакле зритель видит, как трудились на полях бок о бок люди разных национальностей, как они сплачивались, как росли вместе их дети, как крепла их дружба. Между молодыми людьми рождалась любовь, создавались интернациональные семьи.

Интересна сценография спектакля: остов вагона, в котором в начале действия прибывают люди, превращается затем в жилище героев или в комендатуру, где вынуждены отмечаться ссыльные. Этот спектакль, показанный впервые в рамках фестиваля «Театральная весна», был отмечен призом в номинации «Лучшая сценография», которым поощрили художника-постановщика Есенгельды Туякова. А режиссер Алма Какишева, поставившая эту драму, получила приз фестиваля за творческие поиски. Кроме того, общественный фонд «Развитие гражданского общества», возглавляемый Раушан Наурызбаевой и учредивший независимую премию, присудил ее Алме Какишевой за лучшую режиссуру.

Драма «Вкус домашнего хлеба» будет показана в Астане в театре «Жастар» (гастрольной сцене EXPO-2017) 21 июня.



Индира САТБАЕВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА