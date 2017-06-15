Фестиваль «Дух Великой степи» в этом году соберёт еще больше участников и гостей

В Алматы приедут исполнители из десяти стран мира. Музыкальный праздник в предгорьях Заилийского Алатау продлится два дня – 24 и 25 июня. Программа фестиваля обещает быть очень насыщенной. Организаторы фестиваля планируют разбить территорию на множество тематических зон, чтобы каждый гость смог найти себе занятие по душе. Посетители увидят на территории фестиваля несколько аулов.

– Мы приготовили много интересного. Обо всем рассказывать не буду, но завесу тайны все же приоткрою. Например, мы ждем, что на фестиваль приедут кыргызские лучники, которые стреляют ногами, – поделилась представитель организационного комитета фестиваля Аягуль Рысбекова.

В рамках праздника желающие смогут посетить различные мастер-классы. Например, научиться создавать изделия из глины, освоить азы игры на национальных музыкальных инструментах. Также у гостей будет возможность ознакомиться с историческими традициями и обрядами, связанными со всеми сферами жизни казахов, полюбоваться мастерством профессиональных беркутчи, оценить силу борцов и мастерство участников конного состязания кокпар, поиграть в казахские национальные игры.

Леля ВЕРЕСОВА