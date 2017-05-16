Фестиваль, Выставки, Вечер Японии

Фестиваль

На площади перед Дворцом Республики уже в грядущие выходные, 20 и 21 мая, состоится ожидаемый многими алматинцами ежегодный фестиваль современной этнической музыки The spirit of Tengri. В этом году он пройдет уже в пятый раз. На сцене выступят лучшие отечественные и зарубежные артисты. В частности, в нынешнем фестивале впервые примет участие литовская группа Marga muzika, которая исполнит песни, охраняемые ЮНЕСКО. К ним присоединится тувинский коллектив «Хуун, Хуур Ту», команды из Израиля и многих других стран, а также известные казахстанские исполнители.

Начало в 17.00. Вход свободный.

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В Time Cafe «глобус» 20 мая состоится вечер Японии. Гостей ожидает насыщенная программа. Желающие смогут посетить показательный урок японского языка, понаблюдать за чайной церемонией и отведать этот напиток, узнать много интересного о культуре и традициях Страны восходящего солнца и посмотреть полнометражные анимационные фильмы.

Начало 16.30. Стоимость 600 тенге в час. Адрес Time Cafe «глобус»: пр. Абая, 109а.

Выставки

В Государственном музее искусств РК имени Кастеева 19 мая состоится открытие выставки «Оттенки Израиля». Свои работы представит художник Зои Север. Благодаря ее работам алматинцы и гости города смогут ближе познакомиться с культурой такой многоликой страны, как Израиль.

Вернисаж состоится 19 мая в 18.00. Адрес музея: мкр. Коктем-3, 22/1. График работы: ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 19.00.

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20 мая в 14.00 в Государственном музее искусств РК имени Кастеева при поддержке посольства Франции в Казахстане в рамках Академии искусств «Асем Алем» состоится лекция современного архитектора, скульптора и дизайнера из Парижа Милен Гермон «Как сотворить мечту из бетона?». По приглашению французской компании Vicat работы Милен будут выставляться во французском павильоне на EXPO в Астане, а посольство Франции в Казахстане и Французский альянс в Алматы организуют ее лекцию в музее им. А. Кастеева для любителей контемпорари-арт.

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В Центральном государственном музее РК 25 мая откроется персональная выставка шведской художницы Туве Крабо «Места преступлений: первая молния». Экспозиция посвящена 25-летию создания Национального ядерного центра РК, выдающейся роли народа Казахстана и Президента Нурсултана Назарбаева в строительстве безъядерного мира на Земле. Большинство работ выставки «Места преступлений: первая молния» написаны Туве Крабо специально для этой экспозиции и показываются впервые. Выставка посвящена 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона и представляет собой серию акварельных, чернильных и акриловых картин.

Открытие выставки состоится в 15.00. Экспозиция продлится до 15 июня. График работы музея: ежедневно, кроме вторника, с 9.30 до 17.30.