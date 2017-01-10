Фильмы «Аманат» и «Кунанбай» будут показаны на кинофестивале в Болгарии

Кинофорум MENAR в Софии, где представят две отечественные киноленты, пройдет с 12 по 29 января этого года. Об этом сообщает «Казахфильм».

Лента «Аманат», посвященная судьбе видного ученого-историка Ермухана Бекмаханова, вышла в прокат в мае прошлого года. Режиссер и автор сценария – Сатыбалды Нарымбетов. Картина была выдвинута на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Художественный фильм режиссера Досхана Жолжаксынова «Кунанбай», повествующий о судьбе отца Абая, вышел в широкий прокат в декабре 2015 года. В прошлом году в ходе вручения первой национальной кинопремии «Тулпар» лента была отмечена несколькими наградами. Так, исполнитель роли главного героя Досхан Жолжаксынов получил приз за лучшую мужскую роль, Толеген Мухамеджанов был удостоен награды в номинации «Лучший композитор», а Рустам Одинаев завоевал приз в номинации «Лучшая работа художника-постановщика». Кроме того, картина удостоена премии за лучший сценарий, который написали Таласбек Асемкулов и Досхан Жолжаксынов.

Международный фестиваль MENAR в Софии ежегодно знакомит зрителей с культурой и традициями исламского мира, отраженными в творчестве кинематографистов.

Юрий ЮРОВ