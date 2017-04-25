Фото о любви

В Алматы наградили авторов лучших социальных фотографий о любви

Проведение конкурса в рамках Make It Clear давно стало для казахстанцев доброй традицией. На этот раз участники рассуждали о любви. За звание лучших боролись более 500 человек со всей страны. Среди них – профессионалы и любители, студенты и пенсионеры, домохозяйки, работники разных сфер и даже бизнесмены.

Работы в нескольких номинациях оценивали известные фотографы Любовь Харламова, Павел Михеев, Дамир Отеген и Никита Басов. Также одного победителя выбрали путем зрительского голосования.

Пока же судьи выбирали победителей, алматинцы и гости города вдохновлялись выставкой, которая прошла на станции метро «Москва». Холл станции украсили работы отечественных и зарубежных профессионалов.

Члены жюри отметили разнообразие жанров и стилей конкурсных работ. Радует, что своими творениями делились жители не только больших городов, но и отдаленных районов.



Креативный директор конкурса Асхат Ускембаев отметил, что финалисты – представители разных городов нашей республики. Это еще раз доказывает, что любовь объединяет всех нас. И благодаря таким конкурсам есть к чему стремиться и идти дальше.

Обладатель приза в номинации «Любовь к ближнему» Петр Карандашов рассказал, что победа для него была неожиданной.

– Она вдохновила меня творить дальше и искать вокруг себя новые проявления любви, – говорит фотограф.

Победителю вручили памятную статуэтку и в качестве приза электронную книгу.

Интересную работу представил житель города Алматы Нуржан Еркинулы. Его фотографию признали лучшей в номинации «Любовь к детям». Победитель в этой номинации также поделился своими впечатлениями от конкурса:

– Благодарю свою супругу за эту работу. Так как ее снимала она. Я просто представил ее на конкурсе. В фотографии представлены наши дети, и эту победу мы посвящаем им. Считаю, что это наша общая победа.

Также жюри определило и других победителей. В номинации «Любовь к Родине» победил астанаец Канат Нуртазин, «Любовь к животным» лучше всех представила Жулдыз Исатаева из Караганды, «Любовь к семье» представила Меруерт Давлет из Уральска. В номинации «Вторая половинка» победил талдыкорганец Мирхат Толкунов, а «Приз зрительских симпатий» получила Аяулым Салыбек из Шымкента.

Подведение итогов продолжил мини-фестиваль фотографии. На нем своим мастерством со всеми желающими поделились почетные гости мероприятия, они же профессионалы в области фото Аскар Бумага, Тимур Эпов, Гаухар Омар, Руслан Тагаев и многие другие.

Известный фотограф Тимур Эпов сказал, что такие конкурсы поднимают дух не только участникам, но и всем профессионалам. Ведь именно такие мероприятия должны проводиться все чаще.

Завершился праздник фотографии и любви грандиозным фуршетом. Ну а на память о незабываемом вечере у участников и гостей остались профессиональные снимки, сделанные в специальной фотозоне. И именно они будут греть нас долгие месяцы.

Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд «Бауыржан» при поддержке Tele 2 Kazakhstan и Next Studio.



Абай КЕЛЕСОВ