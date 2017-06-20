Фотография как признание в любви

«Сделать Казахстан привлекательным для туристов – совершенно реально», – утверждает автор фотоальбома «Удивительная природа Казахстана», фотохудожник Владислав Якушкин

Биолог по образованию, имеющий за плечами большой стаж работы в Институте зоологии АН Казахстана, он создал не один фотоальбом, рассказывающий о природе Казахстана. И ему, конечно, лестно, что его работы удостаиваются чести быть подаренными Главой государства президентам других стран. Но сокровенной мечтой мастера была мечта сделать альбом о Казахстане для всех.



И вот его детище – фотоальбом «Удивительная природа Казахстана», – созданное не по заказу, а по велению души, наконец появилось. В сопровождающих фотографии текстах, написанных на трех языках – казахском, русском, английском, нет ни одной стихотворной строчки, а вот определение к альбому так и напрашивается – поэтический. Такой любовью дышит здесь каждый снимок.

…В Америке в 30-х годах прошлого столетия для создания положительного облика страны организовали целую экспедицию из художников, ученых и знаменитого фотографа Энсела Адамса (для сведения: стоимость его черно-белых фото доходит сейчас до 60 тысяч долларов). Объездив красивейшие места для будущих заповедников и создав альбомы, буклеты, открытки, фильмы, где были засняты неправдоподобно красивые виды, они представили свою страну в малознакомом даже самим американцам ракурсе. Надо ли говорить, что поток туристов после этого увеличился в разы. Красоты нашего Казахстана, занимающего девятое место в мире по своей площади, показанные фотообъективом Владислава Якушкина, не уступают, а то и превосходят по величественности и разнообразию американские.

– Наши с вами соотечественники, знакомясь с содержанием фотоальбома, удивляются: какой же Казахстан огромный! – рассказывает мастер. – А что говорить о зарубежных гостях? Они не могут поверить, что ледники и пустыни могут сосуществовать, находясь в 70 километрах друг от друга. Что эти разноцветные озера на самом деле – один и тот же Маркаколь. Оно, это озеро, бывает абсолютно разным несколько раз в течение дня. То свинцово-серое, то фиолетово-розовое, то оранжево-красное… И только вода в нем и воздух вокруг остаются неизменно прозрачными. А потому далекие горы всегда синие, а камни на дне озера видны как на ладони.

Мало кто из нас знает, что в Казахстане, оказывается, обитают редчайшие виды животных и птиц. Например, самые северные поселения розового фламинго в мире находятся у нас под боком: эта птица как прилетала много тысяч лет назад в Коргалжынский заповедник, что в 160 километрах от Астаны, так и сейчас летит.



Об истории создания одного из своих самых любимых фотошедевров мастер рассказывает:

– Когда я снимал двух оленей на фоне зимнего заката, егерь, биолог, выпускник Томского университета, просил подползти к ним еще ближе, чтобы «солнце село им в рога». «Я, – говорит, – о такой фотографии мечтал всю жизнь. Это будет шедевр». Но я отказался, потому что никто бы не поверил в реалистичность такого фото. А потом, как говорят французы, если сказать все, то будет скучно, нужно оставить немного интриги, а индийцы в таких случаях выражаются еще точнее: создавать шедевры должен только Всевышний. А так все, кто увидит это фото, будут думать: если бы еще чуть-чуть, солнце село бы в рогах оленей…

Мастер позволил себе поместить в этой книге и совершенно нетипичные, бледно-пастельные, в тумане, фото. Для коммерческих фотоальбомов, где главное – ошеломляющая, бьющая в глаза красота, они, разумеется, не подходят, но именно такие фото создают настроение раннего утра. Чтобы запечатлеть «утро туманное» и оленей, замерших друг у друга на плече, нужно побегать, а потом обработать фото так, чтобы получилось настроение, а не размытое неясное пятно.

– Много лет назад меня, как человека, который хорошо знает достопримечательности страны, привлекали к разработке туристических маршрутов, – рассказывает Якушкин. – Фирмы требовали предоставить им 10–20 фотографий, типичных для Казахстана. А я говорил, что наша типичность заключается в нетипичности. И прелесть нашей родины в том, что мы объединяем абсолютно все географические зоны. У нас есть и пустыни, и моря, и горы, и леса. Возможность увидеть что-то неожиданное – это один из признаков большой страны. Так было, когда на границе с Кыргызстаном я наткнулся на совершенно уникальное место, где есть выход соли. Это было потрясающе – летом увидеть вдруг «снежные» сугробы! К счастью, в суете я забыл сообщить об этом туристическим фирмам. И когда мы с женой решили угостить приехавшего в гости сына из Америки местными красотами, эти соляные лавины стали главным «блюдом». А вокруг была первозданная нетронутая красота – цветущие луга, белоснежные пласты соли, и ни одной пробки от бутылки или фантика от конфеты. А этот альбом – доказательство того, что наша страна уникальна, многообразна и невероятно красива. И каждый, кто захочет с ней познакомиться, найдет у нас уголок по вкусу.



Разия ЮСУПОВА