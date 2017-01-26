Галерея образов

Алматинский фотограф Борис Бруль представил серию художественных портретов

Алматинский фотограф Борис Бруль представил серию художественных портретов на своей персональной выставке.

В экспозиции, которая проходит в галерее Союза художников РК «Улар», можно увидеть более шестидесяти снимков, на которых изображены как казахстанские знаменитости, так и обычные люди – друзья и знакомые фотографа.

– Идея этой выставки возникла два года назад, и тогда я стал отбирать работы. В итоге в зале можно увидеть портреты, сделанные в разные годы. На них запечатлены те люди, с которыми я знаком, – рассказывает Борис Бруль. – Герой каждой фотографии представлен в определенном образе, который помогает раскрыть характер человека. Одни идеи рождались долго, другие приходили в голову сразу же. Например, очень быстро получилось сделать портрет участкового в малахае. Это был мой знакомый, который сразу же согласился принять участие в эксперименте.

Однако в первую очередь внимание зрителей приковывают необычные образы казахстанских звезд театра, кино, музыки. На фотографиях можно узнать скрипачку Жамилю Серкебаеву, актеров Сергея Погосяна и даже Владимира Толоконникова, который терпеть не может фотографироваться. Однако Борису Брулю удалось-таки уговорить талантливого актера.

– Это фото я сделал в 2000 году, когда работал с артистами Государственного академического театра драмы имен Лермонтова, – вспоминает Борис Бруль. – В тот вечер на сцене шел спектакль «Семейный портрет с посторонним», в котором играет Владимир Толоконников. Я находился за кулисами и фотографировал актеров. В объектив попал и Владимир Толоконников. Сначала он был против того, чтобы его фотографировали, но я стал его уговаривать, и он все же согласился.

Также на одной из фотографий можно узнать известную казахстанскую фотомодель Руслану Коршунову, которая погибла в Нью-Йорке при невыясненных обстоятельствах в 2008 году. За невероятно длинные волосы девушку называли русской Рапунцель. Международные агентства открыли казахстанскую красавицу благодаря фотоработам Бориса Бруля.

Запечатлел фотограф и обычных людей. На его снимках можно увидеть не только участкового в малахае, но и водителя маршрутки в форме пожарного. Образы для своих героев мастер в основном придумывает сам.

– Если переодеть человека или дать ему в руки какой-то непривычный для него предмет, он может совершенно преобразиться. Будто играет роль, – рассуждает Борис Бруль.

Примечательно, что все фотографии, которые можно увидеть на выставке, черно-белые, да еще и сняты на пленку. Фотограф уверен, что такие портреты более душевные, чем цветные кадры, сделанные при помощи современной фототехники.

– Выставкой Бориса Бруля мы открываем цикл экспозиций, посвященный фотоискусству, которое, как мне кажется, сегодня недостаточно развито в Казахстане, – говорит директор галереи «Улар» Юрий Маркович. – Да, у нас есть фотохудожники, но их работы мало кто знает, потому что фотовыставки практически не проводятся. Мы решили открыть цикл фотовыставок именно работами Бориса Бруля, потому что у этого мастера определенно есть свой стиль и очень нестандартный поход к созданию портретов.

Фотовыставка продлится до 30 января.

Елена СОКОЛОВА

Фото Сергея ХОДАНОВА