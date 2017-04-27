Галина Пьянова: «Театр – это особая Вселенная»

Художественный руководитель театра «ARTиШОК» Галина Пьянова стала лауреатом престижной российской премии «Золотая маска» за музыкальный спектакль «Снегурочка» по пьесе Александра Островского, который поставила для новосибирского театра «Старый дом».

- Галина, примите наши поздравления. Скажите, когда вы работали над спектаклем «Снегурочка», думали о том, что он получится настолько успешным?

– Я работаю в театре уже почти двадцать лет, и в моей жизни были такие ситуации, когда мы ставили спектакль ради участия в фестивале, но это такой порочный путь, что я зареклась делать постановки ради каких-либо премий, славы или чтобы отработать деньги. Если это единственная мотивация, то ты никогда ничего не достигнешь.

Когда мы ставили «Снегурочку», я вообще не думала ни о каких фестивалях. Спектакль рождался настолько непросто, что думать о чем-то еще не было времени. У пьесы Николая Островского «Снегурочка» вообще очень сложная судьба. Спектакль по ней ставил Константин Станиславский, но его постановка провалилась. Зная об этом, руководство и артисты театра «Старый дом» очень скептически отнеслись к моей идее поставить «Снегурочку», но мне удалось всех убедить. Правда, два актера все же отказались принимать участие в спектакле, что было очень обидно. Я тщательно изучала историю постановок этой пьесы, часами сидела над книгами, пыталась разобраться, почему у Станиславского спектакль не пошел, хотя он мечтал выпустить на сцену фантастическую сказку.

Наверное, сама Вселенная заставила меня заниматься чистым творчеством, но я рада, что судьба спектакля сложилась подобным образом.

– А что означает премия «Золотая маска» лично для вас? Вообще, насколько, по вашему мнению, важны награды для театрального режиссера?

– Честно говоря, я еще сама не до конца осознала, что изменила эта премия. Как шли репетиции, так и идут, были приглашения в разные проекты и есть. Конечно, я прыгала от радости ночью, когда узнала о том, что мой спектакль получил «Золотую маску», но утром, как обычно, встала и пошла на репетицию. Российские коллеги поздравляли меня и спрашивали, поливала ли я сцену шампанским. Или, наоборот, говорили, что не писали мне три дня, потому что думали, что я шумно праздную победу. А мне некогда – работаю над новым спектаклем. Нет, конечно, эта награда мне приятна, тем более что над ним работала не я одна. Это наша общая заслуга.

– Алматинским зрителям представится возможность увидеть «Снегурочку»?

– Надежда есть всегда. «Снегурочку» хочет в следующем году привезти в Алматы организатор театрального фестиваля «Откровение» Ольга Султанова. Дай бог, чтобы у нее все получилось и праздник театра состоялся вновь.

– Вы продолжите сотрудничество с новосибирским театром?

– В театре «Старый дом» я проработала два года. Когда контракт закончился, решила его не продлевать. Тем не менее я продолжаю ставить спектакли в России по приглашению. Работаю и с новосибирским «Старым домом», и с омским театром «Топ», где являюсь также режиссером-куратором – помогаю развивать стратегические художественные направления. Это очень интересный и полезный опыт, однако родным домом для меня был и остается театр «АRТиШОК».

В ожидании премьеры

– Кстати, знаю, что вы сейчас работаете над новым спектаклем по пьесе «Бiр, екi, үш» или «Беруши», которую написал Олжас Жанайдаров – казахский сценарист, проживающий в Москве…

– С Олжасом я познакомилась несколько лет назад, когда, будучи куратором арт-программ театрального фестиваля «Откровение», пригласила его принять участие в нашем форуме в качестве члена жюри. Дело в том, что в Казахстане очень сложная ситуация с современной драматургией. Я знаю очень много талантливых людей, которые пишут пьесы, но хотелось бы, чтобы это было более профессионально. Мы много говорили об этом, когда готовились к фестивалю «Откровение», и я предложила пригласить Олжаса, так как неоднократно видела спектакли по его пьесам в России. Он очень быстро откликнулся и приехал. Так мы познакомились и с тех пор дружим на расстоянии. Сегодня Олжас Жанайдаров – один из самых серьезных драматургов России. Об этом говорит и то, что когда российские театроведы говорят о будущем театральной драматургии, в числе прочих молодых драматургов всегда называют Олжаса. И это уникально, потому что в своих пьесах он пишет о жизни казахов, которую очень хорошо понимает, чувствует нашу ментальность, знает, что такое казах России или россиянин в Казахстане. С этой точки зрения его пьесы очень хороши.

Пьеса «Бiр, екi, үш», которую мы взяли в работу, очень известна. Ее любят ставить в России. Я видела много спектаклей, которые произвели на меня странное впечатление, потому что главные герои – казахи, а играют их русские артисты, которые никогда не были в Казахстане. И я вдруг подумала: почему бы не поставить спектакль по пьесе Олжаса в родном «АRTиШОКе», где есть прекрасные актеры-казахи?! Думаю, что премьера спектакля состоится ближе к осени. Это будет постановка в жанре сайт-специфик, когда место становится не только предпосылкой для существования произведения, но и средой, генерирующей его содержание.

– Что касается планов на будущее, то теперь вы будете работать в театре «АRТиШОК»?

– Не могу точно ответить на этот вопрос. Я всегда открыта к новым предложениям, если они мне интересны. Творческому человеку нельзя долго сидеть на одном месте, я и артистов не держу, и каждый, кто работает в «АRTиШОКе», это знает. Чем больше они будут участвовать в разных проектах, сниматься в кино, работать с разными режиссерами, тем сильнее станут не только как артисты, но и как личности. Нельзя зацикливаться на одном методе или пространстве.

К тому же находиться в родном «АRTиШОКе» лично мне всегда очень комфортно, но долго пребывать в комфорте людям искусства нельзя. Это тоже один из театральных законов. Часто, преодолевая трудности, можно создать нечто действительно стоящее. Когда ты приходишь в новую труппу, артисты не знают, кто ты, что умеешь, за что тебя уважать. Приходится заново чему-то учиться, находить общий язык с людьми, но все это полезный опыт.

Леля ВЕРЕСОВА