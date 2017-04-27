27 апреля 2017 Как отдыхать 48-27.04.2017 21

Галина Пьянова: «Театр – это особая Вселенная»

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Художественный руководитель театра «ARTиШОК» Галина Пьянова стала лауреатом престижной российской премии «Золотая маска» за музыкальный спектакль «Снегурочка» по пьесе Александра Островского, который поставила для новосибирского театра «Старый дом».

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- Галина, примите наши поздравления. Скажите, когда вы работали над спектаклем «Снегурочка», думали о том, что он получится настолько успешным?
– Я работаю в театре уже почти двадцать лет, и в моей жизни были такие ситуации, когда мы ставили спектакль ради участия в фестивале, но это такой порочный путь, что я зареклась делать постановки ради каких-либо премий, славы или чтобы отработать деньги. Если это единственная мотивация, то ты никогда ничего не достигнешь.
Когда мы ставили «Снегурочку», я вообще не думала ни о каких фестивалях. Спектакль рождался настолько непросто, что думать о чем-то еще не было времени. У пьесы Николая Островского «Снегурочка» вообще очень сложная судьба. Спектакль по ней ставил Константин Станиславский, но его постановка провалилась. Зная об этом, руководство и артисты театра «Старый дом» очень скептически отнеслись к моей идее поставить «Снегурочку», но мне удалось всех убедить. Правда, два актера все же отказались принимать участие в спектакле, что было очень обидно. Я тщательно изучала историю постановок этой пьесы, часами сидела над книгами, пыталась разобраться, почему у Станиславского спектакль не пошел, хотя он мечтал выпустить на сцену фантастическую сказку.
Наверное, сама Вселенная заставила меня заниматься чистым творчеством, но я рада, что судьба спектакля сложилась подобным образом.
– А что означает премия «Золотая маска» лично для вас? Вообще, насколько, по вашему мнению, важны награды для театрального режиссера?
– Честно говоря, я еще сама не до конца осознала, что изменила эта премия. Как шли репетиции, так и идут, были приглашения в разные проекты и есть. Конечно, я прыгала от радости ночью, когда узнала о том, что мой спектакль получил «Золотую маску», но утром, как обычно, встала и пошла на репетицию. Российские коллеги поздравляли меня и спрашивали, поливала ли я сцену шампанским. Или, наоборот, говорили, что не писали мне три дня, потому что думали, что я шумно праздную победу. А мне некогда – работаю над новым спектаклем. Нет, конечно, эта награда мне приятна, тем более что над ним работала не я одна. Это наша общая заслуга.
– Алматинским зрителям представится возможность увидеть «Снегурочку»?
– Надежда есть всегда. «Снегурочку» хочет в следующем году привезти в Алматы организатор театрального фестиваля «Откровение» Ольга Султанова. Дай бог, чтобы у нее все получилось и праздник театра состоялся вновь.
– Вы продолжите сотрудничество с новосибирским театром?
– В театре «Старый дом» я проработала два года. Когда контракт закончился, решила его не продлевать. Тем не менее я продолжаю ставить спектакли в России по приглашению. Работаю и с новосибирским «Старым домом», и с омским театром «Топ», где являюсь также режиссером-куратором – помогаю развивать стратегические художественные направления. Это очень интересный и полезный опыт, однако родным домом для меня был и остается театр «АRТиШОК».
В ожидании премьеры
– Кстати, знаю, что вы сейчас работаете над новым спектаклем по пьесе «Бiр, екi, үш» или «Беруши», которую написал Олжас Жанайдаров – казахский сценарист, проживающий в Москве…
– С Олжасом я познакомилась несколько лет назад, когда, будучи куратором арт-программ театрального фестиваля «Откровение», пригласила его принять участие в нашем форуме в качестве члена жюри. Дело в том, что в Казахстане очень сложная ситуация с современной драматургией. Я знаю очень много талантливых людей, которые пишут пьесы, но хотелось бы, чтобы это было более профессионально. Мы много говорили об этом, когда готовились к фестивалю «Откровение», и я предложила пригласить Олжаса, так как неоднократно видела спектакли по его пьесам в России. Он очень быстро откликнулся и приехал. Так мы познакомились и с тех пор дружим на расстоянии. Сегодня Олжас Жанайдаров – один из самых серьезных драматургов России. Об этом говорит и то, что когда российские театроведы говорят о будущем театральной драматургии, в числе прочих молодых драматургов всегда называют Олжаса. И это уникально, потому что в своих пьесах он пишет о жизни казахов, которую очень хорошо понимает, чувствует нашу ментальность, знает, что такое казах России или россиянин в Казахстане. С этой точки зрения его пьесы очень хороши.
Пьеса «Бiр, екi, үш», которую мы взяли в работу, очень известна. Ее любят ставить в России. Я видела много спектаклей, которые произвели на меня странное впечатление, потому что главные герои – казахи, а играют их русские артисты, которые никогда не были в Казахстане. И я вдруг подумала: почему бы не поставить спектакль по пьесе Олжаса в родном «АRTиШОКе», где есть прекрасные актеры-казахи?! Думаю, что премьера спектакля состоится ближе к осени. Это будет постановка в жанре сайт-специфик, когда место становится не только предпосылкой для существования произведения, но и средой, генерирующей его содержание.
– Что касается планов на будущее, то теперь вы будете работать в театре «АRТиШОК»?
– Не могу точно ответить на этот вопрос. Я всегда открыта к новым предложениям, если они мне интересны. Творческому человеку нельзя долго сидеть на одном месте, я и артистов не держу, и каждый, кто работает в «АRTиШОКе», это знает. Чем больше они будут участвовать в разных проектах, сниматься в кино, работать с разными режиссерами, тем сильнее станут не только как артисты, но и как личности. Нельзя зацикливаться на одном методе или пространстве.
К тому же находиться в родном «АRTиШОКе» лично мне всегда очень комфортно, но долго пребывать в комфорте людям искусства нельзя. Это тоже один из театральных законов. Часто, преодолевая трудности, можно создать нечто действительно стоящее. Когда ты приходишь в новую труппу, артисты не знают, кто ты, что умеешь, за что тебя уважать. Приходится заново чему-то учиться, находить общий язык с людьми, но все это полезный опыт.
Леля ВЕРЕСОВА