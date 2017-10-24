Гармонический минор

Новый сезон

Новый сезон Государственного академического симфонического оркестра РК в Казгосфилармонии имени Жамбыла открылся концертом с участием солиста – известного пианиста Амира Тебенихина.

Первое выступление ГАСО в этом сезоне посвящено памяти дирижера Толепбергена Абдрашева. Более двадцати лет маэстро возглавлял этот коллектив и ушел из жизни на 60-м году в октябре 2007 года.

Народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии РК, кавалер ордена «Құрмет» Толепберген Абдрашев являлся крупным дирижером-исполнителем оперно-симфонического жанра. На протяжении около 25 лет Толепберген Абдрашев возглавлял Государственный симфонический оркестр Республики Казахстан и дирижерский класс Национальной консерватории имени Курмангазы. Среди его учеников были Алан Бурибаев, Абзал Мухитдинов, Ерболат Ахмедьяров, Арман Оразгалиев, Павел Тарасевич, Ернар Нуртазин, Канат Омаров и другие дирижеры. В настоящее время Государственный академический симфонический оркестр РК возглавляет 29-летний Канат Омаров. В класс профессора Абдрашева он поступил в 2005 году.

– Это был не только великий дирижер, но и великий учитель, – рассказывает Канат. – Он вырастил много замечательных учеников. Большое счастье, что я попал в их число, и очень горжусь этим. Могу сказать, что все самое важное в нас заложил Толепберген Абдрашевич, это выдающийся дирижер, редкий талант от природы. Он сам прошел большую школу: сначала была учеба в Алматинской консерватории, затем в Московской – он ученик знаменитого дирижера, профессора Геннадия Рождественского. Потом стажировка в Венской музыкальной академии. В 29 лет Толепберген Абдрашевич завоевал почетный диплом престижного международного конкурса дирижеров «Фонд Герберта фон Караяна».

На прошедшем в минувшую пятницу вечере памяти Толепбергена Абдрашева симфонический оркестр выступал под управлением Каната Омарова. В программе прозвучали два масштабных произведения русских композиторов – симфония П. И. Чайковского «Манфред» и Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Для солиста Амира Тебенихина исполнение Третьего концерта Рахманинова стало уже третьим по счету в Казахстане. По его словам, он играл это произведение с дирижерами Ринатом Салаватовым и Абзалом Мухитдиновым. Не раз ему доводилось давать совместные концерты с Толепбергеном Абдрашевым. Впервые они вместе вышли на сцену, когда Амиру было 14 лет, он тогда учился в спецшколе для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой.

Амир Тебенихин окончил Московскую консерваторию, он лауреат многих международных конкурсов, имеет звание заслуженного деятеля Казахстана. В 2002 году Амир переехал в Германию, сохраняя при этом казахстанское гражданство. В 2011 году он был признан лучшим пианистом Германии на конкурсе Deutscher Pianistenpreis. Для публики каждый приезд Амира Тебенихина – это событие, поэтому спешим сообщить, что в следующий раз его выступление в Алматы состоится очень скоро, 3 ноября. Концерт ГАСО РК в филармонии имени Жамбыла пройдет при поддержке посольства Германии. Зрители услышат Концерт № 5 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена, концертную увертюру «Гебриды, или Фингалова пещера» Феликса Мендельсона и «Концертштюк» Тлеса Кажгалиева.

Материалы подготовила

Индира САТБАЕВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА