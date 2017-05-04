Гимн весне

Камерная галерея «Вернисаж» представляет ежегодную групповую выставку

Камерная галерея «Вернисаж» представляет ежегодную групповую выставку живописи, графики и прикладного искусства «Весна, цветы».

Наравне с профессионалами здесь участвуют любители и юные художники. Всего в нынешней экспозиции представлено свыше тридцати авторов, выполнивших свои работы в различных жанрах: масляная живопись, акварель, пастель, батик, флористика, вышивка.

Самому младшему участнику четыре года, это Диана Батталова. Она и ее шестилетняя сестра Лия представили свои работы на тему «Наурыз». Девочки посещают художественную школу, где на одном из уроков им дали задание изобразить праздник Наурыз с традиционными юртами на фоне гор, накрытыми дастарханами, апашками, хлопочущими возле казанов, в которых пекутся баурсаки, и тому подобным. И если на картинке Дианы мы видим на заднем плане лошадку, барашка, козу, то у Лии –детей, раскачивающихся на алтыбакане, бабочек, цветы. Эти работы сестры выполнили пастелью на тонированной бумаге.

Пятилетний Амир Алиев изобразил весенний джайляу, на котором цветут подснежники, на заднем плане высятся ели, а за ними – горы, на синем небе ярко светит солнце. Эмиль Гуцу, которому семь лет, представил цветочный натюрморт под названием «Подарок» и посвятил работу своей любимой бабушке Асе, о чем свидетельствует надпись, сделанная на картине. Семилетняя Мариям Сванбаева показала разных животных в весеннем лесу, а девятилетняя Динара Кукенова –резвящихся на предгорном лугу лошадок.

Интересна работа «Цветение сакуры» двенадцатилетней Наталии-Раминты Бараускайте: японки в своих традиционных кимоно и с зонтиками окружили дерево, крона которого похожа на розовое шарообразное облако или сахарную вату. Автор, видимо, таким образом хотела подчеркнуть невесомость, воздушность нежных цветов сакуры.

Среди участников выставки более десяти взрослых художников, в том числе сама хозяйка галереи Анна Петракова. На одной из представленных ею картин мы видим букет роз и танцующую танго пару, на другой – натюрморт с астрами, дыней, гранатами и вишней, на третьей – цветущую яблоневую ветку, на четвертой – пионы.

Любопытна техника флористики, в которой сделаны работы Галины Красильниковой. В этих картинах, на первый взгляд рисованных, изображение выполнено с помощью засушенных специальным способом растений.

Мелким крестиком вышиты подсолнухи и бабочки у Ксении Климовой. Ирина Москаленко создала картину «Урюк на закате» в технике горячего батика, а ее тезка Ирина Бондина-Пономарева свою работу «Сладкий аромат», где изображена алая роза, сделала в технике холодного батика.

Дебютной эта выставка стала для Майры Танекеевой, художника-любителя, чья картина «Маковое поле» притягивает внимание зрителя яркостью красок, пастозными мазками и вызывает ностальгические чувства по таким в большинстве своем утраченным ныне живописным уголкам природы. Эту работу Майра сделала благодаря мастер-классу российского художника Игоря Сахарова на YouTube.

Выставка «Весна, цветы» продлится до 10 мая по адресу: пр. Достык, дом 17, угол ул. Толе би, ежедневно с 12.00 до 18.00. Вход свободный. Выходной день –воскресенье. Тел. 291-21-39.



Индира САТБАЕВА