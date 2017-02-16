Главное – верить

В театре «Жас сахна» состоялась премьера спектакля «Мой маленький Оскар»

Поставлен он по самому популярному произведению современного французского психолога, философа, писателя Эрика-Эммануэля Шмитта. Новеллу «Оскар и Розовая дама» он написал в 2002 году. Это одна из четырех повестей, вошедших в «Цикл незримого», посвященных мировым религиям. В произведении раскрывается тема христианства. Трогательная история о десятилетнем смертельно больном мальчике, который пишет письма Богу, тронула сердца миллионов читателей во всем мире. Конечно, были среди них и режиссеры, которые неоднократно переносили это произведение на театральные подмостки. Особенно полюбили его в России и Украине, где спектакли ставились неоднократно. Теперь историю о юном Оскаре, которому с неизбежностью смерти помогает примириться пожилая мудрая сиделка, можно увидеть и в Алматы. Как только не преподносили эту историю разные режиссеры. Например, создавали детскую сказку, превращали произведение в музыкальную историю… Однако наиболее известен на сегодня моноспектакль Алисы Фрейндлих в постановке режиссера Владислава Пази. Пронзительная игра актрисы не раз доводила зрителей до слез. Актриса получила за эту роль несколько престижных наград. Так вот, в Алматы история об Оскаре тоже стала моноспектаклем, который поставила актриса Государственного академического театра драмы имени Лермонтова Марианна Покровская. Она же в нем и играет, представая в разных образах: маленького Оскара или строгой, но мудрой сиделки – Розовой дамы, которая точно знает, что смерть неизбежна. Каждый стоит в бесконечной очереди, ожидая встречи с ней, просто всегда кто-то должен быть первым. Несмотря на то, что тема очень печальная, во время просмотра спектакля, как и при чтении книги, чаще улыбаешься, чем грустишь. В конце концов Оскару всего десять лет, и некоторые его проделки не могут не забавлять. Однако вдруг посреди веселья набегают слезы, когда вспоминаешь, что земной путь этого мальчика непозволительно короткий, и его путешествие скоро закончится. Однако в целом посыл спектакля все-таки больше оптимистичный, потому что жизнь всегда сильнее смерти, а вера может победить страх перед неизвестностью. Надо жить полной жизнью и радоваться каждому дню, который подарен тебе – главная мысль этой постановки проста и в то же время очень важна. Она как бы лежит на поверхности, так что понять ее могут и взрослые, и юные зрители. Главное – не забывать об этой простой и в то же время очень важной истине.

Спектакль гармонично дополняет музыка Александра Костромыкина. Она ненавязчиво звучат на протяжении всего спектакля и помогает зрителям правильно настроиться.

Елена СОКОЛОВА

Фотографии предоставлены организаторами проекта