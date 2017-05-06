Голос детства

В Казахстане стартует второй сезон национального детского песенного конкурса «Бала дауысы»

В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвященная старту второго сезона национального детского песенного конкурса «Бала дауысы». В ней приняли участие председатель правления фонда Алии Назарбаевой «Жандану әлемі» Мурат Исаханов, директор Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК Алмаз Нуразхан, заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации Султан Айтжанов, член Союза композиторов Казахстана Айсулу Тани.

12 мая 2017 года в павлодарском Дворце культуры имени Естая будет дан старт второму сезону национального детского песенного конкурса «Бала дауысы» – уникальному проекту Фонда Алии Назарбаевой. Один из самых масштабных детских песенных проектов страны пройдет в этом году при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации.

Главными целями конкурса является развитие детского музыкального творчества через создание и популяризацию новых детских песен на языках народов, проживающих в нашей многонациональной стране, а также оказание методической помощи педагогам.

Благотворительный концерт, посвященный открытию конкурса, послужит началом грандиозного республиканского творческого марафона, который продлится с 13 мая по 29 октября 2017 года.

Старт «Бала дауысы – 2017» дадут автор идеи конкурса Алия Назарбаева и аким Павлодарской области Булат Бакауов. На сцене Дворца культуры выступят 23 финалиста первого сезона со всех уголков Казахстана. Павлодарская область выбрана стартовой площадкой второго сезона конкурса не случайно – победителями «Бала дауысы – 2016» стали маленькие павлодарцы Мария Затварницкая и Мерхат Жылкыбаев.

С 13 мая по 22 июня творческая команда фонда «Жандану әлемі», состоящая из известных музыкальных продюсеров, композиторов и популярных исполнителей, посетит все без исключения областные центры республики, города Астану и Алматы, чтобы провести кастинги среди детей в возрасте от 7 до 13 лет. Каждый ребенок, пришедший на прослушивание, станет обладателем именных сертификатов от организаторов конкурса, а для учителей музыки и пения организаторы создают сборник новых детских песен. Самые яркие моменты отборочных туров будут показаны в «Дневниках конкурса» со 2 сентября по 21 октября в эфире КТК.

Осенью 16 лучших детских голосов из каждой области пройдут обучение в школе музыки «Бала дауысы», которая распахнет свои двери в колыбели казахстанского детства – национальном центре «Бобек». Здесь дети получат уроки сольфеджио, хореографии, актерского мастерства и будут вести подготовку к финальной части конкурса.

С 27 по 29 октября на сцене «Алматы Арены» состоится грандиозный суперфинал. Зрители увидят три ярких и неповторимых шоу с участием детей-финалистов и звезд казахстанской эстрады. Право выбрать победителя «Бала дауысы – 2017» будет предоставлено профессиональному жюри и телезрителям, которые смогут принять участие в СМС-голосовании.

Все 16 финалистов станут обладателями специальных призов, а лучший детский голос получит грант на обучение в музыкальном учебном заведении и путевку на поездку в волшебный «Диснейленд».

Азат АЛТЫБАЕВ