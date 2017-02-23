Голос Справедливости

В Алматы почтили память казахского народного акына Жамбыла Жабаева

Торжественный вечер состоялся в Казахской государственной филармонии, носящей его имя. В зале собрались общественные деятели, представители культурной интеллигенции. В честь 171-летия со дня рождения Жамбыла Жабаева прошел праздничный концерт. В нем приняли участие лучшие артисты. Со сцены звучали песни, стихотворения народного сказителя, также гости вечера увидели театрализованную сценку. Не раз выходил к зрителям и сам акын, в которого перевоплотился актер Театра имени М. Ауэзова Нурлан Абилов. Он исполнял стихотворения под звуки домбры.

Гости вечера отметили, что великий казахский акын всю жизнь в своем творчестве воспевал общечеловеческие ценности. Его произведения проникнуты патриотизмом, их главный мотив – борьба за справедливость. Наследие великого Жамбыла – это зеркало жизни и истории казахского народа.

Жамбыл Жабаев родился в семье бедного кочевника Жабая из рода Шапрашты. Еще в детстве он научился играть на домбре, а в подростковом возрасте решил уйти из дома и стать акыном. Искусству импровизации учился у акына Суюнбая. Пел юный талант исключительно на казахском языке, причем неоднократно участвуя в айтысах, не раз побеждал уже опытных и известных акынов.



Жамбыл стал широко известен на весь Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, когда его проникновенные и наполненные болью за народ произведения звучали на всю страну. Главным образом речь, конечно, идет о стихотворении «Ленинградцы, дети мои», которое было посвящено жителям и защитникам блокадного Ленинграда.

Акын ушел из жизни 22 июня 1945 года. Однако память о нем жива и сегодня благодаря его творчеству. Регулярно проводятся концерты и литературные вечера, посвященные Жамбылу, его произведения изучают в школах и университетах. Ученые посвящают акыну свои исследования, отмечая, что идеи произведений Абая Кунанбаева и Жамбыла Жабаева тесно переплетены.

Произведения акына Жамбыла Жабаева переведены на многие языки мира.

Леля ВЕРЕСОВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА