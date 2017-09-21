Город-сад и мегаполис

«Прогулка по Алма-Ате»

В арт-галерее Arvest проводится персональная выставка армянского художника Владимира Симоняна «Прогулка по Алма-Ате», посвященная Дню города.

Владимир Симонян – известный в Армении художник, для которого привычна форма работы с натуры. Это неотъемлемый компонент академического образования, полученного им в Ереванском республиканском художественном училище имени Терлемезяна и в период обучения вольно-

слушателем в академии художеств имени

И. Е. Репина в Санкт-Петербурге.

В прошлом году Владимир Симонян участвовал в международном симпозиуме «Краски Великой степи», где впервые познакомился с Казахстаном и окунулся в местную творческую атмосферу. Узнав, что в Алматы существует художественная галерея, названная армянским словом «arvest» (искусство), он решил посетить эту арт-площадку, где познакомился с ее директором Риммой Цаканян, которая и предложила ему написать непосредственно с натуры серию пейзажей нашего любимого города. То есть совершить увлекательное путешествие по мегаполису, по-новому увидеть и прочувствовать его через язык живописи.

– Владимир с удовольствием согласился, но тогда он не смог остаться здесь и приехал в следующем году летом, – рассказывает Римма Семеновна. – В течение полутора месяцев я возила его по городу, показывала знаковые места, любимые алматинские уголки. Вот, посмотрите, этот теннисный корт в Центральном парке никто еще из наших художников не рисовал, а между тем это любимое место отдыха алматинцев. Или каток «Медеу» – алматинские художники любят писать его зимой, а Владимир изобразил его летом, и какие интересные, яркие сочетания красок при этом использовал! Он видит наш город по-своему.

В Алматы Владимир Симонян создал более 30 живописных композиций. В экспозиции автор представил также четыре работы, которые привез с собой из дома, на них мы видим его любимую родину, которую автор изображает в теплых пестрых тонах. Даже солнце в Армении светит совсем иначе и небо другое. В алматинских пейзажах небо всегда холодное. Автор говорит, что наше ослепительное солнце будто накладывает белила на синий небосвод. На вопрос, какая архитектура нашего города ему больше понравилась – старой Алма-Аты или нового Алматы с его «Есентай-моллом», «Нурлы тау» и прочими высотками, Владимир Арутюнович ответил:

– Конечно, старая Алма-Ата мне ближе, хотя новая архитектура тоже впечатляет. Старая добрая Алма-Ата напоминает мне о молодости, о советском прошлом, здесь виден почерк тех времен, который можно встретить и в Ереване. В последние годы у нас тоже строятся новые здания, но не в таких масштабах, и Ереван – каменный город, в основном построенный из разноцветного туфа. Мне очень понравился ваш город, а главное – люди, которые в нем живут, такие приветливые. Когда я писал на пленэре, прохожие спрашивали у меня разрешения подойти поближе, чтобы посмотреть мой этюд. Это уже свидетельствует об их культуре.

Выставка продлится до 23 сентября по адресу: ул. Богенбай батыра, 75/68, угол ул. Калдаякова.

Дина МАРАТОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА