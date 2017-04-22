Городские цветы

Фестиваль тюльпанов «Көктем көркі қызғалдақ» приглашает...

В воскресенье, 23 апреля, алматинцы смогут посетить второй ежегодный фестиваль тюльпанов «Көктем көркі қызғалдақ». Праздник весенних цветов развернется на территории Центрального парка культуры и отдыха. Десятки участников познакомят гостей мероприятия с многочисленными видами тюльпанов, произрастающими в Казахстане. Кроме того, представится уникальная возможность увидеть новые сорта, выведенные зарубежными специалистами растениеводства.

Программа фестиваля включит в себя различные игры на экологическую тему, детский конкурс рисунков на асфальте, выставку «Азбука парфюмерии – Тюльпан». Посетителей также ждет специальный мастер-класс от флористов «Мың бір кызғалдақ» («1001 тюльпан»). На фестивальной площадке пройдет и тематический пленэр «Кызғалдақ шеруі». Дополнит программу выступление артистов, в том числе детских творческих коллективов.

Дата и время: 23 апреля в 11.00.

Место: Центральный парк культуры и отдыха.

Вход свободный.