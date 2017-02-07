Грани у флейты

В Государственном музее искусств прошел очередной концерт из серии «Музыкальный вернисаж»

Каждый первый четверг месяца лучшие музыканты разных направлений и стилей выступают перед зрителями в окружении картин, соответствующих тематике концертной программы, а специалист по связям с общественностью Клара Исабаева знакомит публику с произведениями живописи. В этот раз гостем «Музыкального вернисажа» стала лауреат республиканских и международных конкурсов Меруерт Туленова. Для концертной программы она подготовила шедевры мировой флейтовой музыки, а также собственные оригинальные обработки классических и этно-джазовых композиций.

Меруерт Туленова – выпускница школы для одаренных детей имени Ахмета Жубанова и консерватории имени Курмангазы, проходила обучение в классах немецких профессоров высших школ искусств Беттины Уельд и Ренаты Грайс-Армин, имеет степень магистра искусствоведческих наук.

В Музее Кастеева Меруерт выступила со своими друзьями – скрипачкой Зейнеп Сулейменовой и Арной Бимашевой, альтистом Амиром Шайкемеловым, виолончелистом Эльдаром Айтбековым, контрабасистом Дильшатом Аджиевым, Ержигитом Алиевым (ударные) и Сабиной Атагельдиевой (рояль).

– Мы поставили задачу продемонстрировать многогранность флейты, поэтому разделили наше выступление на две части: сначала решили сыграть барочную и классическую музыку, а затем этническую и джазовую, – сказала Меруерт Туленова.

Программа вечера называлась «Волшебная флейта», это словосочетание у многих ассоциируется с выдающимся произведением Вольфганга Амадея Моцарта, его фантастической оперой. По словам Меруерт, она и ее друзья хотели отдать дань уважения великому композитору и исполнить его произведение, написанное специально для флейты, а также скрипки, альта и виолончели, которое так и называется «Флейтовый квартет».

Во второй части концертной программы было представлено произведение аргентинского композитора второй половины XX века Астора Пьяцоллы «Либертанго». Оно прозвучало в обработке Меруерт Туленовой для флейты, скрипки, альта и виолончели. Затем публика услышала произведения французского джазового композитора и пианиста Клода Боллинга.

Флейта имеет большое значение в этнической музыке, именно этот инструмент органично вливается и обретает новые краски в различных народных мотивах, поэтому для своего следующего выступления Меруерт выбрала кюй «Каракемер» Куата Шильдебаева, написанный для кобыза.

Тему фолк-джаза продолжили «Праздник благословения» азербайджанского композитора Азизы Мустафазаде, которую часто называют «принцессой джаза», и турецкая песня Gemiciler Kalkalim.

– Не так давно в Алматы проходил фестиваль турецкой музыки, прокомментировала свой выбор Меруерт. – Одно из произведений, которое мы совместно с моим отцом – этнографом, фольклористом, мультиинструменталистом Кайыргазы Толеном – готовили для турецкого исполнителя, не оставило меня равнодушной, поэтому я хотела поделиться им со зрителем.

Следует отметить, что Мерует Туленова входит в состав ансамбля современной музыки «Игеру» и сегодня,

7 февраля, в 18.30 в Малом зале имени Ахмета Жубанова Казахской национальной консерватории состоится концерт этого музыкального коллектива. Вход свободный.

А в следующем «Музыкальном вернисаже», который пройдет в первый четверг марта, выступят любимцы публики – фольклорно-этнографический ансамбль «Туран».

Дина МАРАТОВА