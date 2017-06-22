Границы дозволенного

В прокат вышел фильм «Весь этот мир» – экранизация одноименного подросткового романа Николы Юна

Книгу я, конечно же, не читала, потому что уже выросла из подобного рода литературы. Героине 18 лет, и за все эти годы она ни разу не покидала порог своей квартиры из-за тяжелой формы иммунодефицита. Любой вирус может ее убить. Однако пришла пора, и в сердце девушки постучалась любовь, которая стерла все преграды. Раздвинуть границы Вселенной главной героини удалось простому соседскому пареньку. И вот девушка уже не то что не боится сделать шаг за пределы собственного дома, а и вовсе удирает с любимым на Гавайи. А, попав в рай, предается всевозможным удовольствиям: занимается подводным плаванием, ныряет со скалы в океан. И это притом, что не умеет плавать… История вообще полна нестыковок. Например, по сюжету девушке нельзя не только выходить из дома, но и принимать гостей. Общаться с ней могут только мать и медсестра, которые каждый раз проходят санобработку прежде чем переступить порог комнаты героини. Так что, когда она все-таки упрашивает сиделку разрешить встречу с парнем, та соглашается только при условии, что влюбленные будут находиться в разных концах комнаты. При этом дочь медсестры спокойно заходит в комнату девушки в куртке и плюхается на кровать…

На большой экран историю перенесла молодой режиссер Стела Меги. Это ее дебютный проект. Главные роли в нем сыграли юные Аманда Стенберг и Ник. Дж. Робинсон. Картина даже с таким неоригинальным сюжетом, который строится на тяжелой болезни девушки, вполне могла бы быть довольно милой, если бы между актерами возникла химия, чтобы зрители ощущали их притяжение друг к другу, но не случилось… Тема первой трагической любви, когда один из героев страдает от тяжелой или вовсе смертельной болезни.

Наблюдая за развитием отношений героев, я думала о том, что история-то американская, значит, должен быть хеппи-энд. Вот только как автор и режиссер смогут на него выйти? Неужели возлюбленный девушки тоже станет затворником вместе с ней?

Многие сравнивают этот фильм с картиной «Виноваты звезды» по роману Джона Грина. Действительно, что-то общее есть: например, тяжело больная главная героиня и юмор. Однако экранизация книги Грина цепляет сильнее. Наверное, потому что сама история гораздо более жизненная.

Елена СОКОЛОВА