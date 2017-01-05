И приснился мне сказочный сон…

Индийской классике предоставили арт-убежище

В арт-убежище «Бункер» состоялся показ танцевальной драмы «Варнам», что означает жанр в традиционном индийском театре. В основе сюжета – древняя тантристская легенда о царской супружеской чете. В первой части постановки царица начинает сомневаться в верности своего супруга и делится своими переживаниями с подругами. Причем передает свои чувства не только словами, но и танцем, в котором каждый жест – это определенный символ. Затем, чтобы положить конец сомнениям, царица решает проверить свои подозрения необычным способом. Она перевоплощается, меняется до неузнаваемости, чтобы соблазнить собственного мужа…



Во второй части царица призывает покинувшего ее супруга вернуться. В итоге эта история завивается совершенно неожиданным образом, ведь царь решает проверить жену аналогичным способом…

Со стороны ситуация кажется в какой-то степени комичной, однако на самом деле в спектакле поднимается очень важная тема. Пусть герои и не совершили в итоге измены, однако гораздо важнее, что оба были готовы к ней. Мудрые рассуждения и тонкие шутки очень тонко переплетаются друг с другом до такой степени, что уже невозможно отделить одно от другого. В спектакле «Варнам» все как в жизни. А красивые древние индийские танцы, в которых каждое отточенное движение несет свой смысл, также гармонично дополняют спектакль, являются его частью.

Главные роли в спектакле исполнили актриса томского театра индийского танца «Сатвика» Абил Калам и актер молодежного театра при КИМЭП KELT Артур Асланян. Каждому из них успешно удалось передать характер своего героя. При этом Абил Калам продемонстрировала не только свой актерский талант, но и удивительную грацию и пластику во время исполнения индийских танцев.

Этот спектакль Абил Калам и Артур Асланян поставили собственными силами, выступив одновременно в роли и актеров, и режиссеров.

– Танцевальная драма «Варнам» создана на основе сюжетов трех танцев классического индийского стиля бхаратанатьям. Эти танцы я изучала в разное время с разными педагогами, и впоследствии у меня возникла идея объединить их в одном спектакле, – рассказывает Абил Калам. – Для этого пришлось не только перевести текст танцев с языка жестов на поэтический язык драмы, но и дополнить драматическую линию сюжета символическими жестами индийской пантомимы. По меркам традиционного театра – это достаточно смелый эксперимент, потому что мы работаем не только с телом и мимикой, но также и с речью – чтобы сделать жесты более понятными и узнаваемыми, чтобы показать индийский танцевальный театр как реальное искусство, способное выражать общечеловеческие понятия.

В целом постановка получилась очень зрелищной и в то же время наполненной глубоким смыслом.

Елена СОКОЛОВА

Фото Сергея ХОДАНОВА