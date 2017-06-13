Искать женщину

В галерее Aurora space проходит персональная выставка художницы Асель Кенжетаевой

Представленные в экспозиции «7/40» работы посвящены женщинам и семье. В основном это карандашные зарисовки. В своих картинах Асель изображает представительниц прекрасного пола в казахских национальных украшениях или же на фоне орнаментов. Так или иначе элементы казахской культуры всегда присутствуют на полотнах, и в этом особенность работ. А еще многие картины могут показаться чересчур откровенными некоторым посетителям, ведь на них изображены обнаженные девы. Некоторые уверены, что это порочит казахских женщин. Однако сама Асель так не считает.

– Я давно задумывала провести выставку, посвященную женской красоте, рада, что это наконец получилось. В своих картинах я стараюсь передать женское счастье, радость материнства. Не считаю, что женщина с голой грудью на картине порочит казахскую культуру. В моих работах нет призыва к сексуальной распущенности, а обнаженная грудь – это ведь символ материнства. Возможно, просто наше общество еще не научилось воспринимать подобное, – сказала Асель Кенжетаева.

Кроме того, у женщин, изображенных на некоторых полотнах Асель, очень не-

обычная одежда. Это микс европейских нарядов с элементами казахской национальной культуры. По словам художницы, фасоны она придумала сама.

– Мне хочется таким образом донести до наших женщин, что носить национальную одежду – это красиво. Можно делать это и во время праздника, и в повседневности, – говорит Асель. – Вполне возможно сочетать элементы казахской культуры с европейским стилем одежды. К тому же у нас очень оригинальные украшения, которые дополнят любой образ. А узоры и орнаменты оберегают от негатива. Например, от сглаза.

Выставка носит благотворительный характер – во время вернисажа проходил сбор денег на срочную операцию для маленькой алматинки Дильназ Мукпуловой.

Посетить экспозицию можно до 28 июня. Галерея Aurora space находится по адресу: ул. Жамбыла, 55/57.

Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПЕВА