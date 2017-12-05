«Искусство в защиту брендов»

Гала-концерт лауреатов международной музыкальной премии Евразийского экономического союза BELBRAND AWARD

Под таким слоганом завтра в Казгосфилармонии имени Жамбыла пройдет гала-концерт лауреатов международной музыкальной премии Евразийского экономического союза BELBRAND AWARD.

Зрители познакомятся с творчеством лауреатов и номинантов международной музыкальной премии ЕАЭС BELBRAND AWARD. Пройдет вечер в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра РК, Государственной хоровой капеллы имени Бахытжана Байкадамова и лауреата международной музыкальной премии ЕАЭС BELBR ANDAWARD Государственного квинтета деревянных духовых инструментов, художественным руководителем которого является заслуженный деятель РК Жанат Ерманов. На сцене выступят Кристина Николаева (Беларусь) – лауреат республиканских конкурсов, Клавдия Потемкина (Казахстан) – солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, Таир Бейшеев (Кыргызстан) и Саян Исин (Кыргызстан – Казахстан) – оба солисты Театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

В финале состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии 2017 года.

Индира САТБАЕВА