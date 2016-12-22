Искусство жестов

Творческие коллективы артистов с нарушениями слуха Алматы и Петербурга представили совместную концертную программу в честь 25-летия Независимости РК

Руководитель художественно-постановочной части Дома культуры общества глухих Алматы Жанара Бектурганова рассказала, что идея совместного театрализованного представления родилась в минувшем году во время гастролей алматинского коллектива общества глухих в Петербурге.

– Тот концерт был посвящен 550-летию Казахского ханства. Во время репетиций мы сдружились с коллегами из культурной столицы России. Возможность организовать ответный визит питерцев представилась в дни празднования 25-летия Независимости нашей страны, – рассказала Жанара Бектурганова.

Театрализованное представление, состоявшееся в Алматы на сцене Государственного академического оркестра имени Курмангазы, включало более 20 творческих миниатюр. В их числе пантомимы, клоунады, хореографические и театральные этюды, исполнение песен и декламация поэтических произведений на языке жестов.

Было подготовлено несколько совместных номеров. Это миниатюра «Сцена» и заключительная песня «Мы желаем счастья вам!».

Исполнительный директор Санкт-Петербургского театра глухих Елена Шигина отметила, что эти творческие номера символизируют оптимизм и торжество духа.

– Миниатюра «Сцена» повествует о композиторе Бетховене. Как известно, он потерял слух, но это не помешало ему творить, и даже наоборот, у него развился внутренний слух. Он создал великолепные музыкальные произведения, – подчеркнула директор театра.

По сюжету миниатюры, композитор управляет нотами.

– Это театрально-хореографическая композиция, в ней роли нот исполняют танцовщицы, в пластическом этюде они показывают процесс рождения шедевра, – рассказала Елена Шигина.

Финальная песня «Мы желаем счастья вам» была исполнена с помощью языка жестов.

– Наши артисты доказали, что могут петь душой, они передали содержание песни путем мимики, жестами. Выступление было встречено овациями зрителей. Это говорит о том, что у искусства нет преград, главное – желание, терпение и упорный труд, тогда старания человека будут вознаграждены, – подчеркнула она.

Елена Шигина рассказала, что артисты из Петербурга, приехавшие в Алматы, получили возможность развивать свои творческие навыки в открывшемся этим летом театре глухих.

В Алматы творческие коллективы для людей с особыми потребностями также имеют традиции, идущие еще со времен существования СССР.

После обретения Казахстаном независимости развитие структуры художественной самодеятельности продолжилось – в 1997 году был создан Дом культуры Казахского общества глухих.

– Мы принимаем всех желающих, главное, чтобы было желание открывать в себе новые возможности, идти вперед, учиться, – подчеркнула Жанара Бектурганова.

Вместе с тем Елена Шигина и Жанара Бектурганова с сожалением отметили, что в отличие от Европы на постсоветском пространстве нет крупных фестивалей, где бы глухие и слабослышащие артисты могли продемонстрировать свои способности, но надеются что совместное выступление творческих коллективов Петербурга и Алматы станет первым шагом к воплощению этой идеи.

Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Сергея ХОДАНОВА