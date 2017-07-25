Исполнят каприс

В Государственном музее искусств им. А. Кастеева в концерте «Романтический август» из серии «Музыкальный вернисаж» выступят лауреаты республиканских и международных конкурсов Меруерт Туленова (флейта) и Сабина Атагельдиева (рояль).

Меруерт и Сабина исполнят романсы Шумана, сонату «Ундина» Рейнике, 11-й каприс Паганини, Сонатину Дютийе и другие произведения европейских композиторов.

Завсегдатаям «Музыкальных вернисажей» Музея Кастеева Меруерт Туленова уже знакома – в феврале этого года она выступила здесь с концертом «Волшебная флейта». В тот вечер в числе музыкантов, сопровождавших солистку, была и пианистка Сабина Атагельдиева, но в основном тогда Меруерт исполняла произведения со струнниками (см. «Грани у флейты» в № 16 «Вечерки» от 7 февраля 2017 г.).

Меруерт Туленова – выпускница школы для одаренных детей имени Ахмета Жубанова и Национальной консерватории имени Курмангазы. Проходила обучение в классах известных профессоров высших школ искусств городов Бремен и Карлсруэ (Германия) – Беттины Уельд и Ренаты Грайс-Армин. Имеет степень магистра искусствоведческих наук. Меруерт является лауреатом республиканских и международных конкурсов, проходивших в Казахстане, России, Латвии, Венгрии, Румынии. Со школьных лет ведет активную концертную деятельность в качестве солиста, а также в составе Государственного академического симфонического оркестра Казгосфилармонии имени Жамбыла, Государственного квинтета деревянных духовых инструментов, «Камераты Казахстана», студенческого симфонического оркестра КНК имени Курмангазы, ансамбля современной музыки «Игеру». Принимала участие в различных международных проектах, таких как «Жемчужины Казахстана» (Австрия, 2015), Международный фестиваль современной музыки «Наурыз» (Алматы, 2016), Международный фестиваль «Тюркский мир» (Турция, 2014) и многих других. Выступала на лучших сценах Германии, США, Австрии, Словении, Франции, Венгрии, Латвии, Румынии, России, Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана.

Сабина Атагельдиева – выпускница Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, имеет степень магистра, лауреат международных и республиканских конкурсов, степендиат Фонда Первого Президента. В 2013–2014 годах проходила обучение в Королевском северном университете музыки (город Манчестер, Великобритания). Лауреат конкурса пианистов «Искусство XXI века» в Португалии, солист ансамбля современной музыки «Игеру».

Концерт состоится 3 августа. В стоимость билета (2500 тенге) входит: 1) посещение всего музея с 17.00 до 19.00; 2) кофе-брейк – с 18.30; 3) концерт «Романтический август» – 19.00. Справки по телефону 394-57-18.

Индира САТБАЕВА

Фото предоставлено Музеем искусств имени Кастеева