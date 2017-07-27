История для всех

Киностудия «Казахфильм» объявляет кастинг актеров

Киностудия «Казахфильм» объявляет кастинг актеров для съемок второго сезона исторического сериала «Казахское ханство».

На кастинг приглашаются дети от 3 до 10 лет и мужчины и женщины от 18 до 80 лет любой национальности. Представительниц прекрасного пола просят приходить без макияжа, татуажа и наращенных ресниц.

Кастинг начнется 24 июля и продлится до 11 сентября. Он будет проходить по адресу: пр. Аль-Фараби, 176, киностудия «Казахфильм», 2-й этаж, каб. 255.

Режиссер Рустем Абдрашов подробнее рассказал о своем долгоиграющем проекте:

– Первый сезон пробудил большой интерес к истории Казахстана у многих людей, в том числе у молодежи, что особенно важно. Мы получили много отзывов в социальных сетях и решили, что проект нужно продолжать. Рабочее название второго сезона – «Казахское ханство. Золотой трон». В этой части проекта будут показаны исторические события, связанные с периодом правления хана Жанибека до его смерти.

Тем временем недавно состоялась презентация DVD первого сезона фильма «Алмазный меч», снятого к 550-летию Казахского ханства.

Для начала вышло 700 экземпляров DVD, и они уже есть в продаже. Если возникнет необходимость, компания «Меломан» выпустит дополнительный тираж.

– Киноверсия проекта вышла в прокат в начале текущего года и собрала неплохую кассу – около 70 миллионов тенге, – говорит Рустем Абдрашов. – Теперь мы решили выпустить фильм на DVD.

Диск вышел на двух языках – русском и казахском, кроме того, на дисках имеются английские субтитры. По мнению директора департамента национальных проектов компании «Меломан» Низами Мамедова, DVD фильма «Алмазный меч» может стать отличным презентом для туристов. Благодаря этому диску они смогут узнать много интересного об истории нашей страны.

Елена СОКОЛОВА