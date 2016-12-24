История из сундука

Две семейные реликвии – деревянный ларь и скульптура пожилой женщины, несущей на спине внука

У директора Архива Президента РК Бориса Джапарова хранятся две семейные реликвии –деревянный ларь и скульптура пожилой женщины, несущей на спине внука.

Компактный сундук ведет свою историю с 1920-х годов, когда после революционного лихолетья семья была вынуждена покинуть насиженные места, чтобы спастись от голода, вызванного продразверсткой.

– Мой дедушка Джапар был из западной части Прибалхашья, после провозглашения политики военного коммунизма у людей стали отнимать так называемые излишки продовольствия, на деле сельчане просто оставались ни с чем, начались недовольства, произошло несколько восстаний, которые были подавлены, – рассказывает Борис Джапаров.

Дедушка собрал свои вещи, аккуратно сложил в деревянный ларь и вместе с близкими отправился за лучшей долей в те места, где было относительно спокойно и неголодно.

– Семья деда оказалась в Кара-Балте, что в Чуйской области Кыргызстана, дед нанялся батраком к зажиточному местному жителю и года два у него проработал, а потом и там начались нелегкие времена, – говорит директор архива.

То время было противоречивым, с одной стороны, многие люди столкнулись с голодом, с другой – в стране начали перестраивать народное хозяйство, стали возникать но­вые формы сельской кооперации – колхозы, сов­хозы.

Одно из таких коллек­тивных хозяйств стало развиваться в Южном Казахстане, на берегу реки Чу. Поселок назывался Гуляевкой, затем Фур­манов­кой. Сегодня это село Мойынкум Жамбылской области, административный центр Мойынкумского района.

– Людей агитировали вступать в колхозы, совхозы, и дедушка вместе со своей семьей вновь собрал свои вещи, вложил в сундучок и отправился на родину, в Казахстан, работать, восстанавливать сельское хозяйство.

Джапар остался вдовцом, но со временем вновь женился.

– Его избранницей стала Болкен, дочь зажиточного крестьянина, которая так же не понаслышке знала, что такое продразверстка. У дедушки и бабушки были похожие судьбы. И сундучок поселился в их общем доме, где они начали налаживать совместный быт, – рассказал Борис Джапаров.

– Я родился в 1955 году, Фурмановка моего детства была процветающим населенным пунктом. Это было многонациональное хозяйство, все жили одной семьей – казахи, русские, немцы, поляки. Общими усилиями люди создали село с аккуратными домами, благоухающими цветниками, они прорыли водный канал, ставший ответвлением реки Чу. В нем летом дети ловили рыбу, купались, а зимой он превращался в длинный каток. Можно было кататься на коньках, играть в хоккей, – поделился воспоминаниями Борис Джапаров.

Все бы хорошо, но ребенок заболел воспалением легких, лечиться, укреплять иммунитет пришлось несколько лет.

– После выписки из больницы нужно было два раза в день проходить в фельдшерском пункте процедуры. Глиняное здание амбулатории находилось на другом конце села, и бабушка Болкен, которая приняла внуков дедушки как своих родных, носила меня на своей спине в фельдшерский пункт, – поделился воспоминаниями Борис Джапаров. В аулах именно так, на спине, носят маленьких детей.

Расстояние было немалым, но бабушка, женщина невысокого роста и не отличавшаяся крепким здоровьем, стойко все выдерживала – самоотверженно носила по пыльной дороге в зной в амбулаторию любимого внука.

Уже будучи взрослым, Борис Джапаров решил увековечить память о бабушке.



– Находясь на дипломатической работе в Турции, я рассказал о том, как меня носила бабушка в амбулаторию скульп­тору Марату Айнекову, с которым мы вынашивали идею установки памятника Абаю в Анкаре. Это было в 1999 году. И вот спустя некоторое время он принес мне статуэтку из белого мрамора. Героиней миниатюрной скульптуры стала бабушка, несущая на спине внука. Это был очень теплый, трогательный подарок, – подчеркнул Борис Джапаров.

Сундук и статуэтка хранят память об истории семьи. Честный труд дедушки и самоотдача бабушки стали примером для их последующих поколений.

Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Юрия ВЫБЛОВА