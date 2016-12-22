История любви

В ГАТОБ имени Абая представлена новая постановка оперы Газизы Жубановой «Енлик – Кебек»

Первая премьера оперы «Енлик – Кебек» состоялась в 1975 году. Тогда это музыкальное произведение получило всесоюзное признание.

Сама Газиза Жубанова писала, что она создала эту оперу, потому что ее потрясла романтическая и трагическая легенда о любви Енлика и Кебек.

Как и другие свои произведения, Жубанова писала «Енлик – Кебек» по ночам, в абсолютной тишине. Она сопоставляла различные музыкальные тенденции, не боялась экспериментировать, предлагала необычные, смелые для своего времени музыкальные решения.

У композитора получилось крупномасштабное музыкальное полотно. Партитура потребовала существенного увеличения оркестра. В опере «Енлик – Кебек», как в античном драматическом произведении, присутствует хор.

«Народ в опере я трактую как хор в древнегреческой трагедии, то есть он участник событий, очевидец событий и вместе с тем он комментирует переживания героев. Через хор выражается дух народа, судьба народа и победа добра над злом», – писала она.

Литературной основой для создания оперы стала одноименная драма Мухтара Ауэзова, а музыкальной основой – казахский кюй.

В «Енлик – Кебек», впрочем, как и в большинстве произведений Жубановой, слились воедино казахская музыка и эстетика мировой музыкальной культуры.

Дмитрий Шостакович, рассуждая о творчестве Газизы Жубановой, писал, что она не боится выйти за рамки принятой народности, органично вплетая народные мотивы в симфоническую музыку.

«В своих произведениях Газиза Ахметовна не только использует или продолжает сложившуюся в течение многих веков национальную историческую традицию своего народа, но и сама существенно влияет на формирование ее новых признаков», – говорил именитый композитор о творчестве своей коллеги.

Над нынешней постановкой работали режиссер Ляйлим Имангазина, дирижер Нурлан Жарасов, художник-постановщик из Санкт-Петербурга Сергей Новиков.



Как отметила Ляйлим Имангазина, практически не сохранилось кино или видеозаписей с первой постановки. Это не позволило включить в нынешнюю версию режиссерские замыслы из спектакля 1975 года. Вместе с тем творческий консультант спектакля оперный певец Гафиз Есимов поделился с труппой своими воспоминаниями о спектакле 40-летней давности, в котором он принимал участие. Таким образом была обеспечена преемственность нынешнего спектакля.

Создававший сценографию художник-постановщик Сергей Новиков рассказал, что, перед тем как приступить к работе, он полностью погрузился в новый для себя материал, казахские обычаи и традиции.



Основной декорацией стала степь с каменными глыбами. Эти камни символизируют предрассудки, преступить которые очень сложно простому обывателю. Вместе с тем любовь позволяет возвыситься над предубеждениями и другими искусственно создаваемыми преградами.

Главные партии в нынешней постановке исполнили Талгат Кузенбаев и Гульзат Даурбаева. Видно, что артистами проделана большая репетиционная работа, их дуэт органичен. Посредством вокала, актерской игры они создали образы влюбленных – людей, которые не могут жить друг без друга.

В постановке задействована творческая молодежь, недавно пополнившая оперную труппу театра.

Спектакль стал частью первого фестиваля казахского оперного искусства, который стартовал в День Первого Президента РК и завершился 15 декабря, в канун Дня Независимости Республики Казахстан.

– Молодое поколение, влившееся в репертуар, позволило воплотить в жизнь нашу давнюю идею – организовать первый фестиваль, состоящий из казахских опер. Думаю, что проект, в котором приняли участие молодые артисты – ровесники Независимости, станет символом нашего молодого государства, основанного на богатых традициях предков, – высказал надежду дирижер Нурлан Жарасов.



Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Сергея ХОДАНОВА