История побед

Фотоальбомы, повествующие о спортивной доблести Казахстана

В рамках Универсиады-2017 будут представлены фотоальбомы, повествующие о спортивной доблести Казахстана.

На хранении в Центральном государственном музее РК находятся два увесистых фотоальбома. Оба они посвящены истории развития отечественного спорта. Один датирован 1943 годом, второй – 1947-м.

Первый альбом посвящен крупному событию военных лет – спортивному слету Средней Азии.

В слете вместе с казахстанцами приняли участие спорт­смены Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. В их числе были демобилизованные военные, труженики тыла, а также юноши, которым завтра предстояло встать в строй и отправиться на фронт.

– Программа слета состояла из трех частей. Первая была посвящена национальным играм и символизировала богатые спортивные традиции народов Азии, уходящие корнями в глубину веков. Вторая часть отводилась олимпийским видам спорта, получившим широкое развитие в нашем регионе, третья – военно-прикладным дисциплинам, которым в разгар войны отводилось первостепенное значение, – рассказала научный сотрудник центра по изучению истории Казахстана ЦГМ Гульсара Жапакова.

Состав жюри был представительным. Так, состязания по кокпару судил сам Жамбыл.

– На своем веку акын видел много конных соревнований и прекрасно разбирался в нюансах кокпара, кроме того, он сам был великолепным турнирным бойцом – ведь для участия в айтысе нужно быть находчивым, обладать крепким здоровьем и волей к победе, – отметила научный сотрудник.

Жамбыл также был судьей на скачках, оценивал мастерство участников байги.

В третьей части организаторам спортивного слета было важно показать, что призывники готовы вступить в бой с врагом.

– Проходили соревнования по преодолению «зараженной» местности в противогазах, ориентировке на местности, фехтованию на винтовках, метанию гранаты, – рассказывает Гульсара Жапакова.

Второй альбом уже повествует о послевоенном времени, когда спортсменов из Казахстана пригласили в Москву для участия во Всесоюзном слете физкультурников. Проходил он летом 1947 года.

– Нет точной статистики о численности казахстанской делегации, но судя по общей фотографии, на которой запечатлены наши спортсмены и физкультурники, она была внушительной. Участники демонстрировали акробатические фигуры – физкультурные пирамиды, тогда это было модно и смотрелось эффектно, – говорит Гульсара Жапакова.

Казахстанские участники спортивного мероприятия произвели на руководство СССР прекрасное впечатление.

– Физкультурников из нашей республики наградили почетными грамотами, – рассказала Гульсара Жапакова.

В честь этого события были выпущены специальные фотоальбомы.

– Альбом для казахстанской делегации был адресован председателю СНК – Совета министров Казахской ССР Нуртасу Ундасынову, который внес большой вклад в развитие спорта в республике и курировал подготовку спортсменов к поездке в Москву.

Два альбома будут представлены на выставке «История казахстанского спорта», которая откроется в Центральном государственном музее РК 26 января.



Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Юрия ВЫБЛОВА