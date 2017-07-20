Из жизни отдыхающих

Почему наши отпускники по-прежнему предпочитают чужие берега

Лето в зените, а значит, в разгаре и курортный сезон для отпускников. До конца календарного лета еще полтора месяца, которые можно провести с пользой для здоровья. Как и где лучше это сделать с наименьшей нагрузкой на семейный бюджет? Выбор есть, но он небогат…

Упрямая статистика подтверждает, что легкие на подъем казахстанцы нынче не особо вспоминают в этом вопросе даже о квасном патриотизме и отдают предпочтение чужим берегам. Причина банальна – у соседей и песок мягче, и вода теплее. А самое главное – цены доступнее! Вот мы и превращаемся в «космополитов». Понятное дело, сезонных. Пройдет бархатная пляжная пора, и мы опять со всей страстью полюбим родное отечество. Если, конечно, оно этого захочет…

Как пишут СМИ соседнего Кыргызстана, из-за отсутствия билетов на поезд и самолет из Алматы туроператоры все чаще предлагают отдых на побережье Иссык-Куля. Хотя формально это заграница и чужбина, но южанам киргизская жемчужина у подножья Ала-Тоо по-прежнему близка и мила. Те же горы, тот же воздух, но в гостях. А тянет неудержимо. И в такой ситуации гостиницы нашего многострадального Алаколя вынуждены снижать цены, чтобы завлечь пока еще немногих раздумывающих.

Конечно, и многие туристы-казахстанцы, выбирая место отдыха, сравнивают цены, условия проживания и наличие развлечений. Их право отдать предпочтение выгодному варианту. Что для них важно, кроме ценового фактора? Правильно – логистика. Возможность относительно без хлопот, а по возможности с комфортом доставить свое изнывающее от зноя и трудовых свершений бренное тело к плещущемуся водоему на золотистый песок.

Как подмечают те же источники, отсутствие билетов на самолет и железную дорогу из двухмиллионного Алматы в сторону курортов и пансионатов у озера Алаколь сказывается на заполняемости гостиниц. Капризный турист готов предательски повернуть свои стопы за бугор. Притом что одновременно базы и отели курорта могут принять 32 тысячи человек, туристов останавливают не только высокая стоимость отдыха, но и проблемы, связанные с дорогой: добраться до курорта ой как непросто.

В то же время билеты на поезд «Алаколь», следующий по маршруту Алматы – Жетыген – Достык, на июль раскуплены. Изнурительное же путешествие автобусом занимает около 14 часов и будет настоящим испытанием для семей с ребенком или пожилых людей. Удовольствие это, прямо скажем, на любителя. Если молодежь может рискнуть, то семейные люди среднего возраста не раз подумают об этой авантюрной затее.

К тому же сложно достать билеты и на самолет – на курорт летает Ан-24 авиакомпании «Онтустик Аспаны» – «дочка» авиакомпании Skat. Билет в обе стороны обойдется в 28 тысяч тенге (85 долларов США). Самолет летит до Урджара, откуда еще полторы сотни километров «пилить» на такси по ухабам. Но билетов почти до конца июля в продаже нет.

Дефицит проездных документов и инфраструктурные проблемы вынуждают владельцев отелей снижать цены. На сайтах многих баз стоит баннер, что цены в разгар сезона снижены на 10–15%.

Так, на базе «Алма-Ата» предлагают номера по 16–18 тысяч тенге (48–54 доллара). Питание обойдется еще в 4 тысячи тенге в день, при этом обещают скидку в 12%. Казалось бы, отдыхай – не хочу. Но нет паломничества: попробуй доберись…

База «Арасан Алаколь» обещает скидку аж в 15% при стоимости 15 тысяч тенге (45 долларов) за человека с питанием. Самый дешевый номер эксперты нашли на базе «Пеликан» – 2750 тенге (8 долларов) в домике без удобств и без питания.

«Мой коллега рассказал, что в этом году отдохнул на Алаколе за 400 тысяч тенге (1250 долларов США). Я считаю, что это дорого, – за такие деньги в Турции можно отдохнуть 10 дней в лучших условиях. На Алаколе цены доступны только за номера, в которых удобства предусмотрены на этаже или на улице», – говорит жительница Алматы Жанна Б. Как тут не напомнить, что приснопамятные нужники на свежем воздухе в ХХI веке явно не в тренде. И даже моветон…

Девушка выбрала в этом году отдых на Иссык-Куле, где можно отдохнуть дешевле за те же деньги: стоимость дня в небольших гостевых домах обходится в 1000 сомов (14 долларов) с трехразовым питанием. Как говорится, почувствуйте разницу!

Номер для ночлега без питания можно найти и за 350 сомов (около 5 долларов). В самом массовом среднем сегменте день на Иссык-Куле обойдется в каких-то 25–40 долларов. Это Клондайк и эльдорадо, вместе взятые! Получается, два в одном по старой цене. Так, на базе «Максат» предлагают поселить туриста за 18 долларов, еще в 9 долларов обойдется трехразовое питание. Вот и складывается любовь казахстанского туриста к чужим берегам. И не только турецким…

К слову, накануне открытия сезона отдыха некоторые киргизские пансионаты были лишены лицензий. Но и это не останавливает казахстанских отпускников. Они все равно едут туда, на «прикормленные» места. Сейчас на берегу Иссык-Куля работает больше 100 пансионатов, что гораздо больше, чем на Алаколе. Да и добраться до них гораздо проще, дешевле и быстрее, чем до упомянутых зон отдыха. С сервисом тут тоже не все здорово, но получше. Выигрывают же здесь все же в другом – демократичными ценами на отдых. И разница весьма ощутимая. Скажем, стандартный турпакет для туриста в среднем обойдется на 30 и даже 50 тысяч тенге дешевле. Разница ощутима, оттого привлекательна. На такой же отдых, к примеру, на Алаколе или Балхаше отпускник потратит около 90 тысяч. Не говоря уж про «сказочные» цены Борового…

Проще всего добраться до киргизской Ривьеры из Алматы на туристическом автобусе – дорога займет около восьми часов. На машине без пробок и задержек на таможне можно добраться за шесть часов.

И неудивительно, что американский журнал Forbes в декабре 2016-го включил Кыргызстан в свой рейтинг. Стало быть, заслужили внимание. О том колоссальном внимании соседей к туристической отрасли говорит еще тот факт, что в прошлом году страну посетили свыше 4 млн человек. Причем львиная доля иностранцев пришлась на Иссык-Кульскую область – порядка 750 тысяч. Заметьте, не на печально знаменитую некогда Чуйскую долину рванули. Она давно не в моде.

Догадайтесь, что они там делали…

Семен ДОССОР