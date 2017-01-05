Как спасают мир

«Вторая жизнь Уве»

Алматинцам покажут фильм шведского режиссера Ханнеса Холма «Вторая жизнь Уве», попавший в этом году в шорт-лист премии «Оскар».

Это экранизация одноименной книги шведского писателя Фредрика Бакмана, которая была создана на основе его блоговых записей по просьбе многочисленных поклонников. Картину можно увидеть сегодня в киноклубе Олега Борецкого. Впрочем, даже если вы не успеете приобрести билет на сеанс – не страшно. Эту картину вполне можно посмотреть и дома. В фильме «Вторая жизнь Уве» нет ярких спецэффектов. Это простая и в то же время очень теплая и душевная история о доброте, дружбе и любви – той самой, которая не требует высокопарных слов, но длится всю жизнь.

Главный герой картины – 59-летний Уве, который, похоронив любимую жену, не видит смысла жить дальше и всеми способами пытается покончить с собой. Однако непреодолимым препятствием на пути к этой цели становится доброта и человеколюбие Уве. Конечно, в таком случае очень сложно начать новую жизнь после смерти любимого человека, но иногда нужно лишь немного тепла других людей, чтобы найти новый смысл в жизни. И это самое тепло Уве готовы подарить новые соседи.

Образ главного героя на экране успешно воплотил Рольф Лассгорд. Невероятно искреннюю картину гармонично дополняет добрый юмор. Фильм «Вторая жизнь Уве» принадлежит к той категории картин, после которых на душе становится тепло, светло и вместе с тем немного грустно.

Елена СОКОЛОВА