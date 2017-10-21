Как вырос «АRTиШОК»

Большая сцена театра «АRTиШОК» распахнула двери

Этим летом алматинцы стали свидетелями уникального события: за несколько месяцев здание ночного клуба Da Freak в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев переквалифицировалось в театр. При этом многие постоянные зрители не только наблюдали за этим процессом со стороны, но и принимали в нем самое активное участие, внося свой посильный вклад в рождение новой сцены любимого театра. Позже к проекту подключилось и несколько крупных компаний. В общей сложности удалось собрать 27 миллионов тенге и воплотить задуманное в реальность. Новая площадка «ARTиШОКа» включает около 150 зрительских мест.

– Мы еще сами до конца не осознали, что все получилось и у нас действительно есть большая сцена, – говорит актриса и управляющий директор театра Анастасия Тарасова. – Конечно, не все было просто. Случались моменты, когда опускались руки и мы думали, что уже не получится воплотить нашу заветную мечту в реальность. И тогда обязательно появлялись люди, которые предлагали помощь и говорили, что мы должны продолжать строительство. Сегодня мы благодарны каждому, кто оказал содействие. Неважно, сколько именно средств человек вложил в наш проект, главное, что не остался равнодушным.

Сегодня здание ночного клуба Da Freak изменилось до неузнаваемости – как внутри, так и снаружи. Правда, остались еще мелкие недоделки, но «артишоковцы» поспешили пригласить зрителей на большую сцену, которая открылась на днях спектаклем «#ПРЯМОПОТОЛЕБИ».

– Мы планируем перенести на новую сцену не только эту постановку, но и другие, давно знакомые постоянным зрителям работы, в которых занято много актеров, в их числе «Уят» и «Норд-Ост», – делится художественный руководитель и режиссер театра «АRTиШОК» Галина Пьянова. – В нынешнем сезоне зрителей вообще ожидает много интересного. В частности, «АRTиШОК» планирует расширить свою аудиторию и завлечь в театр подростков. Для этого придумали интересный проект – творческую лабораторию, в рамках которой в Алматы приедут три российских режиссера. Каждый из них представит эскиз театральной истории для тинейджеров. Лучшую работу выберут по итогам голосования, затем ее превратят в полноценный спектакль. Творческая лаборатория начнет работу 20 ноября.

– Каждый желающий сможет прийти в театр и понаблюдать за процессом, а также, конечно, оценить эскизы спектаклей, высказать свое мнение и проголосовать за понравившийся. Мнение зрителей очень важно для нас, – отметила Галина Пьянова. – Мы хотим привлечь в театр школьников. Это представители нового поколения, они совершенно не похожи на нас.

В целом у труппы «АRTиШОКа» большие планы. Например, сейчас театр ведет переговоры с московским режиссером Дмитрием Акришем о постановке пьесы казахстанского драматурга Ольги Малышевой «Все спокойно». Также в планах спектакль по пьесе Шекспира «Ричард III».

Кроме собственных постановок, они планируют предоставлять площадку другим театрам. Например, ожидаются гастроли тетра «АХЕ» из Санкт-Петербурга, который уже приезжал в Алматы. Также наш город посетят представители центров современной драматургии из Омска и Екатеринбурга.

– Планируем предоставлять свою большую площадку разным интересным коллективам и проектам. В частности, на новой сцене пройдут лекции музыковеда Юрия Аравина, выступления алматинских музыкантов Ирэн Аравиной, Владимира Золотухина, Галымжана Молданазара, группы LampЫ Orchestra. Хочется, чтобы наша большая сцена стала новым арт-центром Алматы.



Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА