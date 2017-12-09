Персональная выставка художника Руслана Абдрафикова

В Государственном музее искусств имени Кастеева открылась персональная выставка художника Руслана Абдрафикова.

В экспозиции представлены более 40 акварельных работ. В основном это пейзажи и натюрморты. Картины привлекают яркостью и сочностью красок, а также особой легкостью. Изображения кажутся почти живыми, что говорит о высоком мастерстве художника.

Руслан Абдрафиков трепетно передает особую красоту природы в ее различных проявлениях, будь то сумерки или ясное зимнее утро. Художник тщательно и с особой трогательностью описывает каждое деревце в сквере или на улочках родного города, птиц, приютившихся на деревянной изгороди и о чем-то щебечущих между собой, тонкие стволы деревьев, отражающихся в воде в дождливую погоду. При этом он с особым трепетом относится к такому жанру, как натюрморт. Эти произведения настолько реалистичны, что хочется прикоснуться к гладкой, сверкающей поверхности чайного сервиза или полакомиться персиками в прозрачной вазе. Поражает умение мастера точно передать фактуру и живую игру света и тени.

Интересны также работы мастера, выполненные в технике аlаprima. Это специальный прием, когда картина создается за один сеанс для передачи мгновенного ощущения. Рассматривая такие работы, можно прочувствовать ускользающие мгновения и эмоциональное состояние художника.

– Я стараюсь использовать разные техники, чтобы познать возможности художника как можно шире. Стараюсь творить в разных жанрах, но самыми любимыми остаются натюрморт и пейзаж. Над каждой картиной я могу работать неделями, а то и месяцами. При этом этюды пишу очень быстро, – рассказывает Руслан Абдрафиков. – Источником вдохновения для меня всегда была природа родного края, знакомые с детства улицы и дома.

Художник родился и вырос в Петропавловске. Рисовать начал ее в раннем детстве и с тех пор постоянно совершенствует свое мастерство. Отучившись в Кокшетауском государственном университете имени Шокана Уалиханова, он вернулся, сегодня живет и активно работает. Впрочем, это не мешает Руслану Абдрафикову выставляться в других городах Казахстана или участвовать в международных проектах.

Искусствоведы отмечают, что для пейзажей Руслана Абдрафикова характерны документальная точность и живая игра света и тени. Художник использует метод реалистической живописи, доведенный им почти до фотографической точности. В Алматы его работы будут экспонироваться до конца текущего года. Посетить выставку можно в любой день, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00. Проект организован при активном содействии картинной галереи «Жаухар».



Елена СОКОЛОВА

Фото предоставлены организаторами