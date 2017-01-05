Карманная радость

Сегодня антикварные интернет-салоны выставляют на продажу советские карманные комплекты шахмат и домино...

Сегодня антикварные интернет-салоны выставляют на продажу советские карманные комплекты шахмат и домино. В минувшем веке эти вещи были частью народной культуры, помогали человеку скоротать время в пути, разнообразили досуг отдыхающих на пляжах, в пансионатах, во дворах. Как правило, эти игры можно было приобрести в сувенирных, промтоварных и спортивных магазинах.

Но нашему читателю Андрею Свиридову походное домино «свалилось с неба».

Об этом он написал нам в своем письме.

– Дело было в конце шестидесятых, я шел мимо жилого дома в районе Мира и Комсомольской. На улице было слышно, как жильцы одной из квартир ругаются. Их конфликт дошел до того, что из окна второго этажа на улицу полетели тапочки, другие вещи, а потом мне прямо в руки упала коробочка походного домино размером со спичечный коробок, – написал читатель.

У автора письма не было времени подниматься в квартиру и возвращать владельцам вещь, и он, положив в карман пиджака коробочку, отправился по своим делам.

На следующий день наш читатель улетал в командировку в Москву и Киев.

– Был туман, многие рейсы задерживались, и в зале ожидания скопилось много народу. Я коротал время в буфете, а рядом со мной сидел пассажир, который явно не знал, чем себя занять. Случайно засунув руку в карман, я обнаружил походное домино и предложил его соседу. Сам я в домино не играю, поэтому отсел подальше, а сосед быстро сколотил команду игроков, – рассказал читатель.

Многим пассажирам не понравился гомон играющих, и они позвали милицию.

– У меня пробежал холодок по коже, ведь инициатором игры был я, но, похоже, обо мне все забыли, я тихонечко сидел в стороне и делал вид, что читаю газету. Милиционер оказался очень вежливым, он попросил играющих вести себя тише и вдруг посмотрел в мою сторону. Моя душа ушла в пятки. А он сказал: «Товарищи, берите пример с этого пассажира, он просвещается и никому не мешает». Я облегченно вздохнул, – поделился воспоминаниями читатель.

Вскоре объявили посадку на рейс.

– Я поспешил на регистрацию, а играющих не стал беспокоить, ведь домино мне досталось бесплатно, вот и решил, что не буду просить его назад, – рассказал автор письма.

В Алма-Ату наш читатель вылетал уже из Киева через 10 дней.

– В аэропорту Борисполя меня кто-то окликнул – оказалось, что это был один из играющих в домино в Алма-Атинском аэропорту. Он протянул мне коробочку, обрадовавшись, что вернул домино владельцу, – поделился воспоминаниями Андрей.

Еще один запоминающийся случай произошел с этим домино в 1980-е.

– Меня послала жена в рыбный магазин «Океан», – прошел слух, что там будут продавать осетровых, или, как говорил народ, красную рыбу. У входа в магазин собралась целая толпа, а товара все не было. Женщины вели беседы, а мужская половина очереди явно скучала, и я им предложил домино, а сам, как всегда, развернул газету, – рассказал читатель.

Мужчины стали с азартом играть.

– Прошел час, второй, товар не привозили, люди устали, разбрелись по группам. Кто-то сидел на бордюре, кто-то стоял в кружке и разговаривал, а мужики на багажнике старенького «Москвича» играли. И вдруг послышался возглас: «Рыба!». Все вскочили, моментально заняли свои места в очереди, но оказалось, что это был выкрик игрока в домино, – вспомнил о былых временах читатель.

– Но самое интересное, что я в него ни разу не играл, хотя прикипел к нему всей душой, – заключает Андрей.

Юрий КАШТЕЛЮК