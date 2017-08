Карта летнего уик-энда

Гид от «Вечерки»: чем удивит открытие сезона фестивалей и как отметить национальный День спорта

Выходные приготовили жителям города массу интересных событий: Алматы официально откроет праздничную программу Дня города и отметит национальный День спорта. Главным маршрутом уик-энда станет международный музыкальный фестиваль нового формата Star of Asia, который состоится на арене «Медеу» 19 и 20 августа. Для алматинцев, а также для телезрителей азиатской части континента (событие транслируется более чем на сотню стран) свои лучшие хиты исполнят ярчайшие звезды азиатского региона. Фестиваль, нацеленный на развитие событийного туризма в Алматы, пройдет в рамках реализации программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания». Для удобства зрителей будут курсировать специальные автобусные маршруты.



Еще одно яркое событие выходных – VIII ежегодный эко-этно-фестиваль Foure. С 18 по 24 августа на территории конно-спортивного комплекса Almaty Horse&Polo Club алматинцы найдут оздоровительные, спортивные, экологические, творческие и культурно-развлекательные программы на самый разный интерес и возраст. Философия фестиваля выдержана в формате четырех «Э» – «Этно», «Экология», «Эволюция», «Эмоции». Ожидается, что FourЭ-2017 соберет не менее 15 000 участников.



Главным же событием празднования Дня спорта Республики Казахстан станет IV ежегодная профессиональная велогонка для любителей Tour of World Class Almaty 2017. За награды турнира, что пройдет 20 августа, сразятся около 1000 «шоссейников» и гонщиков на горных велосипедах из Алматы, регионов, ближнего и дальнего зарубежья. В числе почетных участников победитель гонки Tour of Almaty 2013 Максим Иглинский.



На этих же выходных алматинцев приглашают заглянуть на самую большую арбузную, овощную и медовую распродажу – Arbuz Fest 2017, фермерскую и медовую ярмарки.





Арбузный фестиваль Arbuz Fest 2017

Самую свежую и спелую летнюю ягоду по доступной цене смогут приобрести алматинцы на городском фестивале Arbuz Fest 2017. Большая арбузная ярмарка развернется в субботу, 19 августа, на пересечении проспекта Жибек жолы и улицы Желтоксан. Гостям фестиваля будут представлены бахчевые более пяти различных сортов, которые перед покупкой можно будет продегустировать. На этой же сельхозраспродаже посетители найдут помидоры, огурцы, баклажаны, яблоки, кукурузу и сливу по приемлемым ценам.

Арбуз и дыня обойдутся на 33% и 19% дешевле рыночного ассортимента, остальная плодово-овощная продукция – до 40% привычной стоимости. Гостей также ждут увлекательные конкурсы с розыгрышем ценных призов. Главная цель фестиваля – пропаганда употребления экологически чистых продуктов, без ГМО, а также поддержка отечественных сельхозпроизводителей.

Организатором Arbuz Fest 2017 выступило городское Управление сельского хозяйства и ветеринарии.

Дата и время: 19 августа с 9.00 до 15.00.

Место: пересечение пр. Жибек жолы и ул. Желтоксан (напротив здания аэровокзала).

Вход свободный.

Футбол: дворовая лига в честь Дня спорта

Праздничная серия футбольных матчей среди дворовых команд в рамках городской программы «Спорттық Алматы» пройдет в День спорта РК, 20 августа. XIII турнир сезона состоится на территории университета «Нархоз». Соревнования, свободные от стартовых взносов, открыты для всех любительских команд. Согласно регламенту в лигу «А» заявляются участники в возрасте от 8 до 14 лет, в лигу «Б» – старше 15 лет. Матчи будут проходить по олимпийской системе. Правила допускают в составе каждой команды не более восьми игроков.

Победителей и призеров ждут медали, дипломы и подарки от «Спорттық Алматы» и официального партнера проекта – компании «Мaxi чай».

Дата и время: 20 августа, младшая лига – в 8.00, старшая – в 12.00.

Место: университет «Нархоз» (10-й мкр., ул. Жандосова, 55/3).

Участие бесплатное, регистрация на месте.

Контакты: +7-777-250-63-63, +7-777-303-23-83.

Ярмарка-фестиваль мёда

Традиционная ярмарка пройдет в Алматы в субботу, 19 августа. Медовая распродажа удивит разнообразием видов: лесной, гречишный, эспарцетовый, степной, донниковый, липовый, акациевый, луговой, а также мед подсолнуха и мед-джантак. Приобрести по разумным ценам можно будет и другую продукцию лучших пчеловодов – соты, цветочную пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса и личинки восковой моли, а также сам воск и косметику на медовой основе. Участники фестиваля расскажут о полезных свойствах меда и правильном его употреблении. Гости смогут продегустировать лучшие сорта, опытные пасечники помогут сделать правильный выбор.

Дата и время: 19 августа с 10.00 до 18.00.

Место: парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Вход свободный.

Фермерская ярмарка

Кафе Aurora продолжает традицию субботних продуктовых ярмарок, стартовавшую 5 августа. Алматинцы вновь смогут приобрести по приемлемым ценам свежие овощи, выращенные сельхозпроизводителями, а также свежий хлеб, молочную продукцию, сыр, мед, зелень. Само заведение представит собственную продукцию.

Дата и время: 19 августа с 11.00 до 15.00.

Место: кафе Aurora (пр. Абылай хана, 96, уг. ул. Жамбыла).

Вход свободный.

Международный эко-этно-фестиваль FourЭ

В этом году крупнейший в Центральной Азии эко-этно-фестиваль FourЭ, стартовавший накануне, станет самым масштабным за свою восьмилетнюю историю. Впервые самое ожидаемое событие лета будет проходить в течение семи дней – с 18 по 24 августа. Локация фестиваля в формате open air осталась прежней – это конно-спортивный комплекс Almaty Horse&Polo Club в Солдатском ущелье. Неизменна и его концепция, построенная в формате четырех «Э» – «Этно», «Экология», «Эволюция», «Эмоции». Слоган VIII FourЭ – «Со-твори», призывающий к совместному творчеству. Ожидается, что нынешний FourЭ соберет не менее 15 000 участников.

Фестиваль наполнен блоками оздоровительных, спортивных, танцевальных, экологических, творческих и культурно-развлекательных программ. Свое расписание для гостей подготовили более 17 основных площадок – как уже полюбившихся участникам, так и новых маршрутов на карте фестиваля. Одной из ключевых станет зона духовных и телесных практик с участием мастеров международного масштаба: Дэна Брула – основателя осознанных дыхательных техник и Вита Мано – терапевта международного класса в области эмоционального здоровья из проекта «Битва экстрасенсов». Энергетические и духовные практики также пройдут на новой площадке фестиваля – «Храм женской души». Тренинги для прекрасной половины направлены на формирование гармоничного состояния.

Ярким событием фестиваля будет четырехчасовой zumba-марафон, который станет крупнейшим танцевальным флешмобом в истории Алматы. Проведут его лучшие сертифицированные инструкторы Казахстана и России, а также специальный гость из Кубы. Присоединиться можно и к эксклюзивным мастер-классам по парному танцу кизомба от постановщика и исполнителя всемирно известных шоу из Бразилии Тьяго Дос Сантос Мендеса.

Активно отдохнуть пригласит площадка Adult: средневековые эльфийские игры, батуты, веревочный и троллей-парк, вновь будет работать и зона «Фитнес и спорт». Заглянуть гости смогут и к настоящим шаманам.

Особое внимание организаторы сосредоточили на семейных программах – для детей открыта спецплощадка активных и развивающих игр, творческих мастер-классов. Хедлайнерами главной сцены в этом году станут украинская группа Atmasfera, а также коллективы Sage, Bubamara Brass Band, «ОдноНО», «Иллария», Theodor Bastard.

На фестивале можно остаться с ночевкой, разместившись в палатках или гостинице. Для удобства гостей работают точки питания, зоны общественных туалетов и душа. Добраться на фестиваль можно на специальных автобусах.

Дата и время: с 18 по 24 августа с 10.00.

Место: конно-спортивный комплекс Almaty Horse&Polo Club, Солдатское ущелье.

Стоимость билетов: 14 000 тенге, детям до 12 лет – бесплатно (обязательно наличие копии свидетельства о рождении), купить билет можно на месте или на ticketon.kz.

Программа фестиваля на сайте foure.kz, справки по телефону 329-01-62.

Расписание трансфера на фестиваль

19 августа:

Алматы – FourЭ – в 9.00, 11.30, 19.00, 20.30;

FourЭ – Алматы – в 21.30 и 24.00.

20 августа:

Алматы – FourЭ – в 11.30 и 16.30;

FourЭ – Алматы – в 21.30 и 23.00.

Место сбора – спорткомплекс «Достык» (пр. Абая, 48а).

Стоимость проезда: 500 тенге в одну сторону.

Профессиональная велогонка для любителей Tour of World Class Almaty 2017

В День спорта, 20 августа, любителей велоспорта ждет зрелищное событие – IV ежегодная велогонка Tour of World Class Almaty 2017. Первая гонка на шоссейных и горных велосипедах (МТВ) собрала около 600 участников, ожидаемое количество нынешнего старта – порядка 1000 из Алматы и регионов. Впервые к дистанциям 14 км (дети 12–17 лет) и 35 км будет добавлен трек на 57 км для владельцев «шоссейников». Возрастные категории: детско-юношеская – 12–14 лет, 15–17 лет, взрослая – от 18 лет. Впервые в детскую группу добавлена категория МТВ.

За четыре года проведения Tour of World Class Almaty за награды гонки боролись велолюбители из Кыргызстана, России, Украины, Германии, США, Японии, Нидерландов, Италии, Израиля и Турции. К участникам нынешнего года присоединится победитель профессиональной гонки Tour of Almaty 2013 Максим Иглинский.

Оргкомитетом гонки выступили «Алматы марафон», фитнес-клуб World Class Almaty и научно-образовательный фонд имени Шахмардана Есенова.

Регистрация для участия в соревнованиях закрыта.

Дата и время: 20 августа, старт в 8.00.

Место: ТРЦ Mega Alma-Ata

(ул. Розыбакиева, 289).

Внимание! 20 августа с 7.00 до 13.00 в связи с проведением велогонки движение автотранспорта по маршрутам соревнований будет частично ограничено.

График перекрытия дорог

Участок (двустороннее направление) Время

пр. Аль-Фараби от ул. Мустафина до ул. Фурманова 7.00–10.00

ул. Саина от ул. Мустафина до пр. Рыскулова 7.00–13.00

пр. Рыскулова от ул. Саина до ул. Момышулы

ул. Акын Сара до ул. Ак-Кайнар

ул. Ак-кайнар до автоцона, далее – до КПК полиции Боралдая 9.00–12.00

Открытая тренировка к забегу Home Credit Kosmos Uphill

Общественное объединение «Экстремальная атлетика» продолжает цикл бесплатных занятий по подготовке к старту в формате «бегуны против велосипедистов». В День спорта на открытую тренировку приглашаются как участники соревнований Kosmos Uphil, что пройдут 10 сентября, так и все любители трейлраннинга – бега по бездорожью.

Четвертое занятие будет нацелено на развитие физических возможностей и работу на конкретные группы мышц – силовая работа + интервалы. Полуторачасовая тренировка рассчитана на любой уровень физподготовки. Проведет занятие участник олимпийских игр и чемпионатов мира, чемпион Всемирных кадетских игр, чемпион РК Михаил Красилов. С собой необходимо иметь воду и перекус.

Дата и время: 20 августа, старт в 9.00.

Место: сбор на остановке «Просвещенец».

Участие бесплатное.

Контакты: +7-705-222-40-12.

Финал республиканского женского турнира по настольному теннису «Пинг-понг Ханшайымы»

Алматинцы приглашаются поддержать воспитанниц детских домов и школ-интернатов в финальных играх национального первенства по настольному теннису. Отборочные этапы проходили в течение двух месяцев в 10 регионах с охватом свыше 60 юных спортсменок в возрасте от 7 до 15 лет. К старту чемпионата оборудованием для настольного тенниса оснастили 100 детских домов по всей стране.

В Алматы 21 финалистка поборется за главный приз чемпионата – поездку в лучшую академию по настольному теннису Китая. Такую возможность предоставят победительницам благотворительный фонд «Бауыржан», Федерация настольного тенниса РК, партия «Нур Отан» при содействии генерального консульства КНР в Алматы и компании Huawei Kazakhstan.

Открытие финальных игр пройдет с участием духовного наставника проекта, актера Ердена Телемисова, известного альпиниста Максута Жумаева, основателя соцпроекта «Спорт без границ» Бахтияра Базарбекова.

Дата и время: 21 августа в 11.00.

Место: Федерация настольного тенниса РК

(пр. Абая, 8г).

Вход свободный.

Фестиваль «Мама + детство»

В субботу, 19 августа, пройдет завершающий день фестиваля для мам и молодых пар, готовящихся стать родителями «Мама + детство». Гостей ждут шоу-программа, конкурсы, зоны для настольных игр, творчества и семейных активностей. В программе фестиваля тест-драйв колясок «Первый транспорт малыша», показ коллекций детской одежды на предстоящий сезон, профессиональный конкурс моделей Top Model Junior.

Здесь же проходят познавательные мастер-классы по подготовке к родам и грудному вскармливанию. Эксперты также поделятся рекомендациями о том, как и сколько можно зарабатывать в декретном отпуске.

Специализированные выставки «Детство-2017» и «Детская мода – 2017» предлагают одежду, обувь и прочие товары для детей разного возраста.

Дата и время: 19 августа с 10.00.

Место: КЦДС «Атакент», павильон № 10

(ул. Тимирязева, 42).

Вход свободный.

Контакты: 397-72-81.

Бесплатный урок в школе робототехники RobotX

День открытых дверей пройдет в воскресенье, 20 августа. На занятиях в мастерской RobotX дети учатся создавать инженерные механизмы, разрабатывать программное обеспечение с нуля, а также знакомятся с основными принципами механики, алгоритмики и 3D-моделирования. Для конструирования роботов используются платформы Scratch, Arduino и C++. Курс состоит из трех уровней – «базовый», «продвинутый» и «эксперт». По итогам каждого из них ученик создает собственный проект. Отличники учебы будут представлять школу RobotX на больших аренах – в robo-турнирах. Ознакомиться с методикой обучения и получить первые практические навыки можно будет на бесплатном пробном уроке.

Дата и время: 20 августа в 13.00.

Место: Академия наук GKB (пр. Абая, 10а, уг. ул. Фурманова).

Вход свободный.

Регистрация на сайте rbx.kz, справки по телефону +7-747-821-78-80.

Футбол: «Кайрат» – «Шахтер»

После непростой победы над кокшетауским «Окжетпесом» со счетом 1:0 алматинский «Кайрат» встретится с «Шахтером». Матч XXIV тура Премьер-лиги против соперника из Караганды пройдет 20 августа на Центральном стадионе. Хозяева намерены победить и сохранить интригу в чемпионате.

Дата и время: 20 августа в 20.00.

Место: Центральный стадион (пр Абая, 48).

Стоимость билетов: от 500 тенге, продажи в кассе стадиона и на сайтах zakazbiletov.kz и ticketon.kz

