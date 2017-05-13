«Казахфильм» объявляет кастинг для участия в фильме «Томирис»

Режиссером масштабной исторической картины станет Акан Сатаев. Сценарий к ней написали Алия Назарбаева и Тимур Жаксылыков. Это будет одновременно история борьбы за свободу своего народа и история любви великой царицы степей Томирис. Сейчас киностудия приступила к поиску актеров.

– Сначала проведем кастинг в Астане и Алматы, потом планируем выехать в другие города. Убедительно просим девушек приходить на кастинг без макияжа, – сказала кастинг-директор проекта Жайна Абдиева.

В нашем городе он уже стартовал на киностудии «Казахфильм по адресу: проспект аль-Фараби, 176, здание «Двухпавильонник», 3-й этаж. Желающие могут прийти с 9.00 до 18.00.

Также на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. нужно отправить фотографии: лицо – крупный план (анфас и профиль), средний план и в полный рост, без макияжа, без фильтров и без очков. Также необходимо заполнить анкету, указав в ней свои основные личные данные: год рождения, место проживания, рост, вес, национальность, образование, место работы, профессия, каким видом спорта занимаетесь, опыт в кино, сериалах и роликах, музыкальные и танцевальные навыки.

Леля ВЕРЕСОВА