Книга со своим голосом

В свет вышла книга о легендарном исполнителе Амре Кашаубаеве

Ее автором стал музыковед Жаркын Шакаримов, посвятивший жизнь исследованию биографии Амре Кашаубаева. На его счету уже несколько книг, посвященных известному исполнителю. Его новый труд написан на русском языке, однако в издание включены несколько глав, которые ранее были опубликованы в казахскоязычных изданиях.

В новой книге рассказывается о поездке Кашаубаева в Париж для участия в международном конкурсе песен в рамках EXPO-1925, где он выступал в составе делегации СССР и завоевал серебряную медаль. Восхищенные талантом певца европейцы сравнивали его с Энрико Карузо, им восхищался нобелевский лауреат Ромен Роллан, его приглашали с гастролями в Великобританию и Германию.

Однако в Советском Союзе Амре Кашаубаеву такого успеха за границей не простили. Судьба этого талантливого человека складывалась очень непросто, о чем можно прочитать в книге. А в 1934 году он ушел из жизни при таинственных обстоятельствах. Его тело было найдено ночью на одной из улиц Алма-Аты.

На много лет об этом талантливом исполнителе на родине все забыли. Однако в 1974 году, когда группа музыковедов отправилась в Москву, чтобы составить антологию казахской музыки, исследователи нашли коричневую тетрадь с записью «Кыргыз Омре Кашаубаев». В 1975 году ее выпустили отдельной пластинкой на фирме «Мелодия».

Услышать эту запись можно и сегодня, только уже в гораздо лучшем качестве и на диске, который является приложением к книге Жаркына Шакаримова «Амре в Париже». Кстати, по этому изданию уже снимается художественный фильм о легендарном исполнителе. Над картиной работают две страны – Казахстан и США.

Леля ВЕРЕСОВА