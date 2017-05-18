Казахстанский Дали

Художника уже давно окрестили казахстанским Сальвадором Дали. При этом сам он говорит, что никогда не мечтал быть похожим на испанского живописца, но мыслит с ним одинаково.
Картины Юрия Зобака знают не только в Казахстане, но и за пределами страны. Его работы хранятся в частных коллекциях в России, Канаде, США, Израиле и многих других странах. Алматинцы и гости города уже скоро смогут увидеть десятки его работ в галерее «Улар».
Юрий Зобак родился и вырос в Алматы. В 1978 году окончил Алма-Атинское художественное училище. Искусствоведы отмечают, что на полотнах художника предметы неподвластны законам гравитации, а время и пространство сплетаются в сложных, причудливых узорах. Например, на одном полотне старинный парусник бороздит воздушные просторы, а на другом гигантская рыба не смеет нырнуть в морские глубины, так как на ее спине расположился уютный домик. Яркие краски и замысловатые фигуры – отличительная особенность его картин.
– Живописная реальность этого художника очень сильно отличается от действительности. Его картины можно смело назвать осколочной фрагментарностью реальности, отраженной через призму подсознания художника в пространстве его картин, – говорит искусствовед Кристина Акманова.
Выставка Юрия Зобака «20 лет спустя» продлится до 17 июня. Посетить выставку можно в любой день, кроме воскресенья, с 10.00 до 18.00. Вход свободный.
Елена СОКОЛОВА