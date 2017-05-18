Казахстанский Дали

В галерее Союза художников РК «Улар» 17 мая открывается персональная выставка Юрия Зобака

Художника уже давно окрестили казахстанским Сальвадором Дали. При этом сам он говорит, что никогда не мечтал быть похожим на испанского живописца, но мыслит с ним одинаково.

Картины Юрия Зобака знают не только в Казахстане, но и за пределами страны. Его работы хранятся в частных коллекциях в России, Канаде, США, Израиле и многих других странах. Алматинцы и гости города уже скоро смогут увидеть десятки его работ в галерее «Улар».

Юрий Зобак родился и вырос в Алматы. В 1978 году окончил Алма-Атинское художественное училище. Искусствоведы отмечают, что на полотнах художника предметы неподвластны законам гравитации, а время и пространство сплетаются в сложных, причудливых узорах. Например, на одном полотне старинный парусник бороздит воздушные просторы, а на другом гигантская рыба не смеет нырнуть в морские глубины, так как на ее спине расположился уютный домик. Яркие краски и замысловатые фигуры – отличительная особенность его картин.

– Живописная реальность этого художника очень сильно отличается от действительности. Его картины можно смело назвать осколочной фрагментарностью реальности, отраженной через призму подсознания художника в пространстве его картин, – говорит искусствовед Кристина Акманова.

Выставка Юрия Зобака «20 лет спустя» продлится до 17 июня. Посетить выставку можно в любой день, кроме воскресенья, с 10.00 до 18.00. Вход свободный.

Елена СОКОЛОВА