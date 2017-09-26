Казахстанский «Оскар»

Торжественное вручение национальной кинопремии «Тулпар»

Красная дорожка, актрисы в элегантных вечерних платьях, актеры в костюмах. Самые известные деятели кино собрались на торжественном вручении национальной кинопремии «Тулпар».

Тайным голосованием жюри определило лучшие казахстанские и тюркоязычные фильмы, увидевшие свет с 1 октября 2016 до 1 сентября нынешнего. Организаторами события выступили Министерство культуры и спорта РК, национальная академия кинематографических искусств и наук, акимат Алматы. Подсчетом голосов в целях сохранения непредвзятости и прозрачности премии занималась независимая аудиторская компания.

– Появление национальной кинопремии «Тулпар» – важное явление для культуры Казахстана. Сегодня, когда мы работаем над модернизацией общественного сознания, очень важно создавать конкурентоспособные проекты, в том числе и в сфере культуры. Для этого нужна мощная государственная поддержка, – говорит ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев. – На проведение премии «Тулпар» мы выделили средства в размере 90 миллионов тенге.

Итоги голосования жюри огласили на торжественном вечере. Результатов голосования в волнении ждали все претенденты на победу в различных номинациях. В итоге лидером по количеству наград стала криминальная драма «Районы», которая перемещает зрителей в Алма-Ату конца восьмидесятых и начала девяностых годов прошлого века. Картине присудили победу в главной номинации – «Лучший фильм». Также наградили ее режиссера Акана Сатаева и сценариста Тимура Жаксылыкова. В номинации «Лучший актер» также отмечены «Районы», а точнее – главный актер этой ленты Эльтерес Нуржанов. Не осталось незамеченным и музыкальное оформление фильма, за него желанную награду получил композитор Алим Заиров. Теперь картину «Районы» планируют выдвинуть на «Оскар».

Конечно же, не осталось незамеченным и историческое кинополотно «Казахское ханство. Алмазный меч». За создание этой зрелищной картины наградили художников-постановщиков Умирзака Шаманова и Сабита Курманбекова, также награды получили операторы фильма Сапар Койчуманов и Александр Плотников. Лучшим зарубежным фильмом члены судейской коллегии назвали ленту «В поисках мамы» кыргызского режиссера Руслана Акуна.

Награду за выдающийся вклад в казахстанский кинематограф получил народный артист СССР Асанали Ашимов. Статуэтку «Тулпар» ему вручила народная артистка РК Айман Мусаходжаева.

Растроганные обладатели кинонаград произносили со сцены речи и благодарили за поддержку родных и друзей.

Елена СОКОЛОВА

Фотог предоставлено организаторами проекта