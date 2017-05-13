Хрустальный голос Димаша

Молодой Динмухамед Кудайберген прокричал на весь мир свое признание в любви

«Но и любовь – мелодия!..» – сказал Пушкин. А молодой Динмухамед Кудайберген прокричал на весь мир свое признание в любви. К миру, к жизни, к Отечеству, ко всей прелести этого мига бытия! И разбудил в сердцах миллионов отклик такой силы, что заговорили о нем все радиостанции и TV-программы, задрожал в нетерпении восторга Интернет, засияли гордостью глаза сограждан по земному шару и родному дому – Казахстану.

Мелодии Степи, будящие воображение ребенка с рождения, – это голос крови, казахское наследие рода, семьи, предков. И как он их исполняет! Играет на домбре, как виртуоз, родившийся с нею в руках! А параллельно – народные кюи и современные национальные песни, ставшие давно достоянием Отчизны.

Но как поет он! Сильный, чистый, глубокий голос его свободно взмывает над головами и душами слушателей, уносясь в небеса вместе с ошеломленной аудиторией! И рождают страстный, могучий резонанс, никого не оставляя в пассиве!

Поет ли он на казахском, на русском, на английском или на китайском, он будоражит всяк внимающего не модуляциями и техникой голоса, не блистательными фиоритурами в четыре октавы, не чистотой и прозрачностью тембра. Он берет в плен силой сердечного пыла, что вложена в каждый звук и фразу. Димаш поет сердцем!

Через короткие информации о его победах на фестивалях в России («Славянский базар», где он пел 15-летним и победил!), в Астане, Стамбуле, где 20-летний юноша-казах покорил восточную аудиторию, мы фрагментами узнавали о рождении нового таланта. И вот, уже окончив музыкальную школу имени Жубанова, став студентом университета искусств в Астане, Димаш в телепередаче встречается с прославленной Майрой Мухамедқызы. Она в восторге и удивлении от совместного пения предрекает ему высокие горизонты. Тогда же на площадке этой телевстречи и состоялось знакомство аудитории с родными Димаша. Его родители – музыканты Айтпаевы: мама – певица, отец – композитор, певец.

Дедушка с бабушкой выпестовали его с младенчества. Бесконечная, мудрая и трогательная любовь и забота старшего поколения, где рос Димаш, окружила его аурой необыкновенной внутренней силы и уверенности в себе. Младенцем он слушал самозабвенно музыку, учился играть сам, поднимал свой голос в защиту или с критикой, вслушивался в голоса всемирно известных певцов. Недетские игрушки, не игры малышей – идти в детский сад отказывался наотрез, но инструменты и диски, многие часы прослушивания любимых авторов составили его основное времяпрепровождение с пятилетнего возраста. И, конечно, уже тогда он начал петь.

В школе выделялся своей сосредоточенной влюбленностью в творчество классиков. Скажем, произведения Абая он исполнял только под домбру, а для старших, сочиняя ночами, представал исполнителем как знаменитых композиций, так и собственных сочинений. И уже тогда взрослая аудитория встречала его пение стоя.

И вот начало большой карьеры во взрослом формате. Димаш – студент третьего курса университета – отправляется на международный конкурс I’m singer («Я – певец») в Китай. Длительность этого смотра – три месяца.

Репетиции, подготовка, изучение песен на китайском – весьма сложном языке! Переезды и перелеты из региона в регион. И выступления! С первых же из них благодаря всепроникающей силе Интернета публика взорвалась невероятным восторгом!

Мы не забыли одиозного интереса к ливерпульцам, ставшим коронным воплощением свободной музыки эстрады на долгие времена. Казалось бы, «Битлз» несравненен.

Нам привелось, затаив дыхание, слушать пение Муслима Магомаева, покорившего мир и классикой, и легким жанром. Нас не смутишь ныне ни дивными голосами Луи Армстронга, ни Рэя Чарлза, ни Эллы Фитцджеральд, ни блистательными выступлениями Фредди Меркьюри – Фарруха Балсара, ни звездными концертами Майкла Джексона…

Но малыш Димаш рос под их музыку, лелея надежду достичь их высот. Он смотрел с телеэкрана на знаменитого Джеки Чана и так же двигался. Он танцевал и пел с Майклом Джексоном и Селин Дион. И хотел стать лучше! А слушая впервые пение оперной классики и народных казахских песен Майры Мухамедқызы, заявил: «Я хочу петь так же!». Невероятно? Да нет же! Ведь петь и заниматься он не переставал никогда! И при первой же встрече, забыв о смущении, он сразу предложил спеть вместе. И как эта песня о любви заворожила зал! Вместе с сотнями тысяч телезрителей!

Но вот пред нами зал на 500 мест все­азиатского международного конкурса в Китае. Итог первого выступления: Димаш назван лучшим певцом Азии. Резонанс огромный. Вместе со всей великолепно подготовленной музыкальной аудиторией зала, которая при имени Димаша взлетела со своих мест, скандируя его имя и вопя от возбуждения восторга, дрожали у телеэкранов и интернет-аппаратуры и мы, казахстанцы, и миллионы других болельщиков. Парижская утренняя радиопередача собрала почти половину своей аудитории на выступлениях Кудайбергена. В центре Нью-Йорка его огромный портрет вместе с трансляцией засветился на стенах зданий. Предприимчивые менеджеры моментально организовали выпуск сувениров и бытовых вещей с его портретом. Костюм Димаша уже продан на аукционе за семь миллионов тенге. Слава? Шумиха? Ажиотаж?

Ни к чему эти дефиниции, когда речь – о творчестве, о личности, о большом явлении в мире музыки, в нашем меняющемся мире третьего тысячелетия.

Факты из этого музыкального форума говорят сами за себя.

Выйдя на сцену в белом национальном костюме, Димаш спел казахскую песню так, что многие заболели ею и загорелись желанием изучать казахский язык и нашу культуру.

Он сел перед зрителем со словами: «Это – домбра!», и так сыграл на ней, что публика долго не могла затихнуть, услышав кюй. Он пел на английском и китайском так, что зрители плакали. И блестяще аккомпанировал себе и на фортепиано, и на ударных, как никто.

Его обожаемый с детства Джеки Чан прилетел на встречу и напел казахскую песню, услышанную от Димаша. Столько волнения и счастья было в этой встрече! И после объятия, обменявшись подарками – от Димаша это был чапан, от Джеки Чана – фирменная куртка их команды, они расстались уже друзьями. А как в финале все эти юноши, девушки и зрелые певцы, сжимая друг друга в объятиях, поднимали друг друга над землей!

В этом суперсложном периоде длиной в 90 дней с напряженным графиком колоссального труда, репетиций, перелетов, выступлений Димаш обрел не только массу единомышленников и друзей среди коллег Азии. Он заново открыл миру лицо Казахстана. Он утвердился в своем призвании как личность, обладающая несравненным даром любить и покорять этим всех. Эту магию он дарит нам как божественное послание своих предков, родной земли, собственную веру в завтра.

Форум певцов назвал Димаша вторым, но мы-то знаем, что он ныне для всей земли – первый. Залогом – его имя, что значит «богом данный».

И продолжение состоится скоро. 27 июня в Астане на всемирной выставке EXPO-2017 Димаш Кудайберген даст сольный концерт. Ждем с нетерпением!

Сауле БЕККУЛОВА,

кандидат искусствоведения,

доцент