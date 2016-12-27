Художественная биография

Персональная выставка известного казахстанского художника Ария Школьного

В Государственном музее искусств имени Кастеева проходит персональная выставка известного казахстанского художника Ария Школьного, приуроченная к его 90-летию.

В экспозиции представлено около ста произведений, созданных мастером в разные годы. Это пейзажи, портреты, натюрморты… Казалось бы, у Ария Школьного получается все, за что бы он ни брался – так говорят искусствоведы.

– Одна из первых картин, написанных отечественными художниками-шестидесятниками, принадлежит Арию Школьному. От его работ всегда испытываешь наслаждение. Художник отлично умеет работать с цветом. У всех его произведений очень богатая палитра. Трудно назвать жанр, в котором он не попробовал бы себя, – отметила искусствовед Баян Барманкулова.

Арий Георгиевич Школьный родился 27 декабря 1926 году, в Алма-Ате живет с 1932 года. Когда началась Великая Отечественная война, он поступил в Алма-Атинское художественное училище, однако в 1943 году молодого человека призвали в армию, но в 1954 году он вновь вернулся к занятиям. Уже в первые годы после окончания художественного училища он создает произведения, которые поставили его в один ряд с известными мастерами. Об Арие Школьном начинают говорить как о серьезом живописце. Кстати, некоторые из этих работ можно увидеть на выставке. В частности, «Вечер на Джайляу», «В рыбацком колхозе», «Чабаны» и другие. Также на выставке представлены произведения, созданные в семидесятые годы прошлого века. Многие искусствоведы считают, что этот период можно назвать самым плодотворным в творчестве художника. Именно тогда были созданы самые известные его жанровые полотна. В их числе триптихи «Вечность», «Степная баллада», «Будни Арала» и так далее.

Однако наиболее излюбленный жанр, которому отдает предпочтение Арий Школьный, – это все-таки пейзаж. В свое время он много путешествовал по бывшему Советскому Союзу, делал большое количество зарисовок и этюдов, но при этом главной темой его творчества всегда оставалась родная казахская земля. Его работы проникнуты любовью и нежностью по отношению к красотам нашей природы.

Арий Школьный принял участие примерно в двухстах экспозициях. Его работы выставлялись не только на казахстанских и всесоюзных, но и на зарубежных площадках. Однако на нынешнюю юбилейную выставку по состоянию здоровья Арий Школьный прийти не смог. Зато на вернисаже собрались все его родственники, почитатели творчества, ведущие искусствоведы Казахстана, а также известные художники.

– Творческий путь Ария Школьного – это живописная летопись нашей страны. В своих произведениях он отразил ее важнейшие этапы. Этот художник всю жизнь посвятил творчеству и сам уже стал частью истории изобразительного искусства Казахстана, – отметил заместитель директора Государственного музея искусств имени Кастеева Светлана Кобжанова.



Маргарита НЕЖДАНОВА