Кино, концерты, выставки

Время начала киносеансов и стоимость билетов узнавайте по указанным телефонам.
Возможны изменения.
Театр традиционного искусства «Алатау»
(мкр. Алгабас-1, д. 6 (ул. Момышулы, ниже пр. Рыскулова), тел. 398-85-16)
«Уйти красиво», США (фантастика)
«Слепая любовь», Казахстан (мелодрама)
«Время первых», Россия (триллер)
«Последствия», США (триллер)
«Призрак в доспехах», США (анимация)
«Собачья жизнь», США (комедия).
«Арман»
(пр. Достык, 104, тел.: 264-52-46, 264-52-45)
«Время первых», Россия (триллер)
«Слепая любовь», Казахстан (мелодрама)
«Война», США (триллер)
«Призрак в доспехах», США (анимация)
«Собачья жизнь», США (комедия)
«Бос молокосос», США (мультфильм)
«Живое», США (фантастика)
«Могучие рейнджеры», Канада – США (фантастика)
«Спилт», США (ужасы)
«Везучий случай», Россия (комедия)
«Красавица и чудовище», США (фэнтези)
«Смурфики: затерянная деревня», США (мультфильм).
«Цезарь 3D»
(ул. Фурманова, 50, тел. 273-63-93)
«Зверопой», США – Великобритания (мультфильм)
«Бос молокосос», США (мультфильм)
«Живое», США (фантастика)
«Лекарство от здоровья», США (триллер)
«Могучие рейнджеры», Канада – США (фантастика)
«Призрак в доспехах», США (анимация)
«Спилт», США (ужасы).
Киноклуб Олега Борецкого:
6.04 – «Человек и его собака», Франция – Италия (драма)
8.04 – «Пляж», США – Великобритания (драма, приключения).
Детский киноклуб:
«Ноктюрна: волшебное приключение», Испания (анимация).
Концерты
Казахская Государственная Филармония им. Жамбыла
(ул. Калдаякова, 35, тел. 291-77– 23)
6.04 – концерт заслуженного деятеля РК Нуркена Аширова с участием ансамбля домбристов «Асыл мура», группы «Тарту» и лауреатов международных конкурсов. Камерный зал, начало в 18.30
7.04 – годовой абонемент. Государственный симфонический оркестр. Начало в 19.00
12.04 – концерт Академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» имени Н. Тлендиева, посвященный памяти Нургисы Тлендиева. Начало в 19.00.
Выставки
Центральный государственный музей Республики Казахстан
(мкр. Самал-1, д. 44, тел. 264-22-00)
Фотовыставка «Новый облик и достижения Великого шелкового пути», проводится совместно с генеральным консульством Китайской Народной Республики в Алматы.