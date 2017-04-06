Кино, концерты, выставки

Время начала киносеансов и стоимость билетов узнавайте по указанным телефонам.

Возможны изменения.

Театр традиционного искусства «Алатау»

(мкр. Алгабас-1, д. 6 (ул. Момышулы, ниже пр. Рыскулова), тел. 398-85-16)

«Уйти красиво», США (фантастика)

«Слепая любовь», Казахстан (мелодрама)

«Время первых», Россия (триллер)

«Последствия», США (триллер)

«Призрак в доспехах», США (анимация)

«Собачья жизнь», США (комедия).

«Арман»

(пр. Достык, 104, тел.: 264-52-46, 264-52-45)

«Время первых», Россия (триллер)

«Слепая любовь», Казахстан (мелодрама)

«Война», США (триллер)

«Призрак в доспехах», США (анимация)

«Собачья жизнь», США (комедия)

«Бос молокосос», США (мультфильм)

«Живое», США (фантастика)

«Могучие рейнджеры», Канада – США (фантастика)

«Спилт», США (ужасы)

«Везучий случай», Россия (комедия)

«Красавица и чудовище», США (фэнтези)

«Смурфики: затерянная деревня», США (мультфильм).

«Цезарь 3D»

(ул. Фурманова, 50, тел. 273-63-93)

«Зверопой», США – Великобритания (мультфильм)

«Бос молокосос», США (мультфильм)

«Живое», США (фантастика)

«Лекарство от здоровья», США (триллер)

«Могучие рейнджеры», Канада – США (фантастика)

«Призрак в доспехах», США (анимация)

«Спилт», США (ужасы).

Киноклуб Олега Борецкого:

6.04 – «Человек и его собака», Франция – Италия (драма)

8.04 – «Пляж», США – Великобритания (драма, приключения).

Детский киноклуб:

«Ноктюрна: волшебное приключение», Испания (анимация).

Концерты

Казахская Государственная Филармония им. Жамбыла

(ул. Калдаякова, 35, тел. 291-77– 23)

6.04 – концерт заслуженного деятеля РК Нуркена Аширова с участием ансамбля домбристов «Асыл мура», группы «Тарту» и лауреатов международных конкурсов. Камерный зал, начало в 18.30

7.04 – годовой абонемент. Государственный симфонический оркестр. Начало в 19.00

12.04 – концерт Академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» имени Н. Тлендиева, посвященный памяти Нургисы Тлендиева. Начало в 19.00.

Выставки

Центральный государственный музей Республики Казахстан

(мкр. Самал-1, д. 44, тел. 264-22-00)

Фотовыставка «Новый облик и достижения Великого шелкового пути», проводится совместно с генеральным консульством Китайской Народной Республики в Алматы.