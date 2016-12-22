Кино о народном единстве

Премьера фильма «Алмас қылыш»

Во Дворце Республики состоялась премьера фильма «Алмас қылыш», повествующего о становлении Казахского ханства.

Историческая картина, хронометраж которой составляет более двух часов, стала киноверсией сериала «Қазақ елі». Автором идеи этого масштабного исторического проекта выступил Глава государства Нурсултан Назарбаев.

В интервью казахстанским СМИ Президент отметил, что сподвижничество Керея и Жанибека, создавших 550 лет назад Казахское ханство, показывает молодежи, подрастающему поколению, что отечественная история имеет прочные основы.

– Недаром говорят, что чем глубже пущены корни дерева, тем лучше оно может противостоять любой буре. Нужно исследовать нашу историю, повышать знание народа о ней, – сказал ранее Президент Казахстана.

Фильм снят по заказу Министерства культуры и спорта РК киностудией «Казахфильм» имени Шакена Айманова при участии ТОО «CentauRus Rustem Abdrashev production».

В своих приветственных словах министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы и глава города Бауыржан Байбек поздравили зрителей с Днем Независимости Республики Казахстан.

Аким Алматы подчеркнул, что творческая группа создала большой творческий проект, тема которого перекликается с двумя знаменательными датами – 550-летием Казахского ханства и 25-летием Независимости РК.

– Эта кинолента повествует о том, что только благодаря единству и сплоченности можно добиться процветания, она создана в русле идеи Главы государства «Мәңгілік ел», – особо отметил Бауыржан Байбек.

Режиссер фильма Рустем Абдрашов выразил благодарность Президенту за оказанную помощь.

– Я благодарен Нурсултану Абишевичу за то, что дал возможность снять такой уникальный киносериал о становлении Казахского ханства. Я очень рад и горд тем, что наш фильм презентуют именно в день празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан, – сказал он.

Сюжет фильма разворачивается в середине XV века. В этот период после распада некогда могущественной Золотой Орды образовалось несколько самостоятельных ханств, в том числе Ак Орда, занимавшая территорию современного Казахстана. Исторически власть в Ак Орде принадлежала династии Ордай Ежена, старшего сына Джучи и внука Чингисхана. Но спустя время потомок младшей ветви шайбанидов Абулхаир силой захватил власть. Жестокостью, вероломством расширил границы ханства. Правил кочевниками сурово, беспощадно. Объединившиеся вокруг султанов Керея и Жанибека, потомков Ордай Ежена, несколько десятков тысяч человек решили откочевать от хана Абулхаира.

Главы присоединившихся к Керею и Жанибеку родов собрали курултай. Понимая необходимость сплочения, они выбрали Керея ханом и объявили о создании Казахского ханства.

Драматургическим стержнем киноленты выступает сказитель Асан Кайгы, от имени которого ведется повествование.

В киноленте множество батальных сцен, снятых с применением современных технологий.

Сценарий фильма написан по мотивам романа Ильяса Есенберлина «Алмас қылыш» («Заговоренный меч»), первой части трилогии «Кочевники».

Съемки фильма велись в Алматы и Алматинской области. Часть из них проходила в декорациях, построенных специально для проекта на территории студии «Казахфильм», где художники воссоздали дворец Шайбаншаха. В общей сложности над фильмом работали 500 специалистов, из них 200 человек – члены съемочной группы. Съемки велись на протяжении пяти месяцев на более чем 30 объектах.

В фильме снимались Кайрат Кемалов, Еркебулан Дайыров, Досхан Жолжаксынов, Бекболат Тлеухан, Арман Кожа, Шугыла Сапаргали, Мадина Есманова, Карлыгаш Мухамеджанова, Инкар Абдраш, Динмухамед Ахимов и другие актеры.

В общенациональный прокат картина «Алмас қылыш» выйдет в январе 2017 года.



Юрий ЮРОВ